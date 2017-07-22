Rusya, Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde muhalif güçlerle güvenli bölge anlaşması imzalandığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada anlaşmanın Mısır'ın başkenti Kahire'de yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu belgelerle gerilimi azaltma bölgesinin sınırları, konuşlanma bölgeleri ayrıca insani yardımda kullanılacak rotalar ve siviller için güvenli geçiş belirlendi" ifadeleri yer aldı.

Doğu Guta'ya ilk insani yardım konvoyunun kısa bir süre içerisinde gönderileceği belirtildi.

Başkent Şam yakınlarında bulunan Doğu Guta, Esed rejiminin sıklıkla hedef aldığı bölgelerden biri olarak biliniyordu. 2013 yılunda bölgeye düzenlenen kimyasal saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Daha önce Astana görüşmelerinde garantör olarak yer alan Türkiye, Rusya ve İran Doğu Guta'nın çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesi konusunda anlaşmış ancak çatışmasızlık bölgeleri planının nasıl işleyeceği yönünde bir anlaşma sağlanamayınca bu plan hayata geçirilememişti. Rusya'nın bugün yaptığı açıklamada, Doğu Guta'daki çatışmasızlığı izleyecek gözlemciler ve işleyiş mekanizması konusunda detaylar da yer alıyor.

Rusya son olarak, G20 zirvesinde, ABD ile anlaşarak Suriye'nin güneyinde bir ateşkes bölgesi oluşturmuştu. Anlaşmaya Ürdün de dahil olmuştu.

BİR AÇIKLAMA DA ESED REJİMİNDEN

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının ardından bir açıklama da Esed rejiminden geldi. Açıklamada, Doğu Guta'da ateşkes ilan edildiği ve herhangi bir ihlal olması durumunda uygun karşılığın verileceği belirtildi.

Ateşkesin bugün yerel saatle 12 itibariyle başladığı belirtildi.