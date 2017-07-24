22 Temmuz'da Ulusal Basın Günü'nü kutlayan Azerbaycan'da hükümet, 255 gazeteciye daire hediye etti.

İlk Azerice gazete olan Akıncı'nın 1875'teki çıkışının yıldönümünde kutlanan Ulusal Basın Günü kutlamalarında Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, 255 gazeteciye hediye edilen daireleri teslim etti.

Bakü'de yapılan törende konuşan Aliyev, "Yetkililer, ifade özgürlüğü ve medyanın işlerini eksik yapmalarına izin vermeyeceğini biliyor. Bu nedenle gazeteciler benim yardımcılarım. Bunun için size minnettarım." ifadelerini kullandı.

Aliyev bu hafta yaptığı bir diğer konuşmada da kendisini 'basının dostu' olarak tanımlamış ve Azerbaycan'da medya üzerinde herhangi bir kısıtlama olmadığını söylemişti. Ancak ABD merkezli medya gözlem kuruluşu Özgürlük Evi, ülkede medyanın özgür olmadığı görüşünde. Sınır Tanımayan Gazeteciler'in 2017 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre ise Azerbaycan 180 ülke arasında 162. sırada yer alıyor.

Gazetecilere hediye edilen daireler, Azerbaycan'da tartışmalara da neden oldu. Hükümet yanlısı Haqqin sitesi, ödülleri takdirle karşıladığını belirtirken, yolsuzlukları araştıran haberleri nedeniyle hakkında birçok soruşturma yürütülen araştırmacı gazeteci Khadija İsmayıl ödülleri 'rüşvet' olarak tanımladı.

Azerbaycan'da Ulusal Basın Günü 2010 yılında kutlanmaya başlamış, gazeteciler için yapılan lojmanlardan daire hediye edilmesi ise ilk kez 2013'te uygulamaya konulmuştu.

Ülkenin başkenti Bakü'de tek odalı bir dairenin fiyatı 175 bin TL civarlarındayken, ortalama maaş yaklaşık olarak 1050 TL olarak hesaplanıyor.