Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili, Ukrayna vatandaşlığından çıkartıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun, Saakaşvili'nin Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmasıyla ilgili kararnameye imza attığı açıklandı.

ABD'de yaşayan Saakaşvili, kararın ardından Facebook hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "13 yıldır Ukrayna'da yaşıyorum ve Ukrayna vatandaşlığı dışında vatandaşlığım yok. Onu benden alamayacaklar. Sığınmacı olmaya niyetim yok. Yasal yollardan Ukrayna'ya dönemk için mücadele edeceğim. Sayın Pyotr Oleksiyovic Poroşenko, bugün sınırı aştın." ifadelerini kullandı.

2008-2013 yılları arasında Gürcistan'da devlet başkanlığı görevini üstlenen Saakaşvili, Rusya karşıtı politikalarıyla biliniyordu. 2014'te Gürcistan'da hakkında tutuklama kararı çıkartılan Saakaşvili, Poroşenko yönetimi tarafından Ukrayna davet edilmiş ve kendisine Ukrayna vatandaşlığı verilmişti. Poroşenko yönetimi 2015 yılında Saakaşvili'yi Odessa Valisi olarak atamış, bu gelişmenin ardından Saakaşvili Gürcistan vatandaşlığından çıkartılmıştı.