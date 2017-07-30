Filipinler'de yürütülen uyuşturucuyla mücadele operasyonları kapsamında evine baskın düzenlenen Ozamis kenti Belediye Başkanı Reynaldo Parojinog, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldü.

Üst düzey emniyet yetkilisi Jaysen de Guzman, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin ilan ettiği, yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlar listesinde yer alan Parojinog'un evine baskın yapan güvenlik güçlerine silahlı kişilerce ateş açılması sonucu çatışma çıktığını söyledi.

Guzman, çatışmada aralarında Belediye Başkanı Parojinog'un da bulunduğu en az 14 kişinin öldürüldüğünü ifade etti.

Çatışmada en az bir polisin de yaralandığını dile getiren Guzman, operasyon kapsamında 3 eve daha baskın yapan polisin, Parojinog'ın yardımcılığı görevini de yürüten kızı Nova Echaves dahil 5 kişiyi gözaltına aldığını belirtti.

Polis Şefi Timoteo Pacleb de belediye başkanının silahlı korumalarının ruhsatsız silah taşıdığına dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polislerin, baskın düzenledikleri evde kendilerine ateş açan Belediye Başkanının korumalarıyla çatışmaya girdiğini kaydeden Pacleb, çatışmada öldürülenlerin arasında Parojinog'ın eşi ve kardeşinin de olduğunu aktardı.

Pacleb, baskında birçok silah, el bombası, uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildiğini bildirdi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yönetimin uyuşturucuyla mücadeleyi artırarak devam ettirme sözü verdiğine işaret ederek, Parojinog'un Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlar listesinde yer aldığını anımsattı.

Devlet Başkanı Duterte, 30 Haziran 2016'da görevi devraldığında uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermesi nedeniyle şüpheliler güvenlik güçleri tarafından öldürülebiliyor. Bu şekilde ülkede binlerce şüpheli hayatını kaybetti.