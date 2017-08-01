ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, 24 Eylül’de yapılacak genel seçimler öncesinde yaz tatilini geçirmek üzere İtalya’ya gitti. Gazete Habertürk'ün haberine göre her yıl yaptıkları tatil geleneklerini bozmayarak, İtalya’nın kuzeyinde bulunan dağ kasabası Solda’ya giden Merkel ve eşi Joachim Sauer, teleferikle doğa yürüyüşlerine başlayacakları noktaya çıkarken görüntülendi. Hamburg ve Konstanz’da art arda gerçekleşen iki saldırı yüzünden Almanya Başbakanı Merkel’in, tatilde olmasına rağmen keyifsiz görüntüsü dikkat çekti.

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