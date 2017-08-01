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Merkel tatil geleneğini bozmadı

Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesi Almanya Başbakanı Angele Merkel, İtalya'da tatil yaptı

01 Ağustos 2017 Salı, 03:53:59 Güncelleme: 04:00:27

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, 24 Eylül’de yapılacak genel seçimler öncesinde yaz tatilini geçirmek üzere İtalya’ya gitti. Gazete Habertürk'ün haberine göre her yıl yaptıkları tatil geleneklerini bozmayarak, İtalya’nın kuzeyinde bulunan dağ kasabası Solda’ya giden Merkel ve eşi Joachim Sauer, teleferikle doğa yürüyüşlerine başlayacakları noktaya çıkarken görüntülendi. Hamburg ve Konstanz’da art arda gerçekleşen iki saldırı yüzünden Almanya Başbakanı Merkel’in, tatilde olmasına rağmen keyifsiz görüntüsü dikkat çekti.

 

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