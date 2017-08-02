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NATO konvoyu, Afganistan
DÜNYA

Afganistan'da NATO konvoyuna bombalı araç saldırısı!

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:26:34 Güncelleme: 13:01:32 HABERTURK.COM

Afganistan'ın Kandahar kentinde NATO konvoyuna bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Saldırının uluslararası güçlerin kullandığı en büyük askeri üslerden biri olan havaalanının yakınlarında gerçekleştiği kaydedildi.

Güvenlik yetkilileri, intihar eylemcisinin, bomba yüklü araçla Kandahar'ın Şurandam bölgesinden geçen NATO konvoyunu hedef aldığını açıkladı.

Saldırıda konvoydaki 2 aracın kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden yapılan açıklamada, saldırıda yabancı askerlerden ölenlerin olduğu ancak sayısının daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Saldırıya uğrayan NATO askerlerinin kimlikleri henüz açıklanmazken Kandahar'da daha çok ABD askerleri görev yapıyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 35 dakika önce
    Neyi ekersin, onu biçersin...
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