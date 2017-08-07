Nisan ayından bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde 120'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Venezuela'da siyasi kriz git gide derinleşiyor.

Dün Valencia'daki bir askeri üsse, asker üniforması giyen ve kendilerine 41. Tugay diyen 20 kişilik bir grup tarafından yapılan baskın ilk etapta 'askeri darbe' olarak değerlendirilse de, daha sonra üsse saldıranlardan hiçbirinin asker olmadığı anlaşıldı.

Üsse saldıran 20 kişiden 10'unun üste bulunan bir takım silahları da çalarak kaçtıkları ifade edildi. Kaçan saldırganların Valencia sokaklarında devriye gezen askeri araçlar tarafından arandıkları ve operasyona en az 1 de helikopterin katıldığı bildirildi.

Devlet başkanı Maduro ise katıldığı televizyon yayınında olaya katılanları 'terörist' olarak tanımlarken, kaçan saldırganların da yakalanacağını ve en yüksek cezaları alacaklarını belirtti.

Yaşananlardan dolayı ABD ve Kolombiya'yı suçlayan Maduro, generallerle yaptığı buluşmanın ardından ordunun saldırıya verdiği hızlı reaksiyonu övdü.

Olaya karışan 20 kişiden 2'si öldürülmüş, 1'i yaralanmış, diğer 7 kişi ise gözaltına alınmıştı.

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İç savaşı andıran görüntülerin yaşandığı Güney Amerika ülkesinde, sosyalist lider Hugo Chavez'in ardından göreve gelen Nicolas Maduro'ya karşı sokak muhalefeti Nisan'dan bu yana devam ediyor.

Petrol zengini bir ülke olmasına karşın derin bir ekonomik krizle boğuşan Venezuela'da, merkez bankasının IMF'ye aktardığı rakamlara göre geçtiğimiz yıl enflasyon yüzde 274'e ulaştı. Ancak ekonomistlere göre gerçek enflasyon rakamı yüzde 500'lere varan seviyelerde.

Düşen petrol fiyatlarının ve düşük petrol üretiminin vurduğu ülkede enflasyon da önlenemez bir şekilde artınca, yer yer yiyecek sıkıntıları bile baş gösterdi.

Hal böyle olunca Nisan ayında Maduro karşıtı muhalefet sokağa indi. Sokak protestolarında Nisan'dan bu yana 120'den fazla kişi hayatını kaybetti. Haziran ayının sonunda, Yüksek Mahkeme binasına el bombalarıyla saldıran bir polis helikopteri şiddetin dozunun arttığı ilk eylem olarak kayıtlara geçti.

Muhalefeti ABD'nin maşası olmakla suçlayan Nicolas Maduro ise çareyi 'Kurucu Meclis'te buldu. Muhalefetin çoğunlukta olduğu parlamentonun yetkilerini daraltan ve yeni bir anayasa yazılması için oluşturulacak Kurucu Meclis seçimlerine muhalefet şiddetli bir şekilde karşı çıktı.

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30 Temmuz'da yapılan seçimlerde, Maduro hükümetine göre 8 milyon kişi, muhalefete göre ise 3 milyon kişi oy kullandı. Seçimlerde manipülasyon yapıldığını iddia ederek, yerel mahkemede dava açılmasını isteyen Başsavcı Luis Ortega'nın ofisi geçtiğimiz cumartesi günü askerler tarafından kuşatıldı ve Kurucu Meclis, ilk oturumunda Ortega'yı görevden aldı.

Kurucu Meclis'in ilk oturumundan bir gün sonra ise askeri üs baskını yaşandı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kurucu Meclis seçimlerinden sonra ilan ettiği gibi askeri üs baskınının bastırılmasının ardından da zafer ilan etti. Ancak şiddetin dozunun giderek arttığı Güney Amerika ülkesinde, Maduro'nun Caracas sokaklarında huzuru nasıl sağlayacağı konusu hala belirsizliğini koruyor.