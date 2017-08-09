Güney Afrika açıklarında balık avına çıkan Craig Capehart, 40 tonluk kambur balinayı videoya aldı. Paylaştığı videoda, sardalye avına çıktıklarında gördükleri hayvanın, suyun yüzeyinde sıçrarken çekilen ilk videosu olduğunu belirtti.

Craig o anları kayda almasıyla ilgili: "O gün aslında sardalye avına çıkmıştık. Balinaların sardalye sürülerine bayıldıkları bilinir. Yani balina gördüğümüzde hiç şaşırmadık ama her yerde kambur balina gördüğümüzde, üstelik bir tanesi yaklaşık 40 ton ağırlığında olunca gözlerimize inanamadık. Çektiğimiz video aslında bir ilk. Suyun üstünde sıçrayan bir kambur balina daha önce hiç videoya çekilmemişti." dedi.

kambur balina