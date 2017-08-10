37 yaşındaki evli tiyatro öğretmeni Sarah Barton, sınıfından bir kız öğrenciyle müzikale gitmek için araba yolculuğu yapıp, cinsel ilişkiye girdi.

2015-16 eğitim döneminde ders verdiği öğrencisiyle tanışmış, arkadaş olmuşlardı. Daha sonra onu oyunlara, özel buluşmalara

davet etmeye başladı. İlişkileri, öğretmenler odasında öpüşmeyle başlamıştı. Barton, iddialara göre bu durumdan arkadaşlarına bahsetmiş ve kızla birlikte olabilmek için fırsat kollamıştı. Geçen yıl, arkadaşlarının itirazlarına aldırmayarak, kız öğrenciyi de alarak Londra'ya götürdü, bir otel odası tuttu. Yola çıkmadan önce sınıfta ve arabada seviştiği öğrenciyle, otel odasında da birlikte oldu.

Öğrencinin ailesi, Barton'u aile içindeki bir doğum günü kutlamasına da davet etmişti. Bu nedenle, güvendikleri öğretmenin kızlarını seyahat için götürmek istediklerinde izin verdiler.

Barton'un hikayeyi anlattığı kişilerin şikayeti üzerine, hakkında soruşturma açıldı. Beş yıl boyunca hiçbir okulda eğitim verememe cezası aldı. Daha önce de 2007 yılından geçen yıla kadar çalıştığı bir okulda, hakkında görevini kötüye kullanmaktan 12 şikayet almıştı.

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