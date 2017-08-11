ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Luzon Adasındaki Tuy bölgesinin 2 kilometre güneybatısı olan 6,2 büyüklüğündeki depremin, yerin 168,2 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı.

Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmazken sarsıntının başkent Manilada da hissedildiği kaydedildi.

Ülkede ay başında meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi yaşamını yitirmiş, 200den fazla kişi yaralanmıştı.

Filipinler, Pasifik ateş çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alıyor.

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