İtalya'nın Foggia şehrinde tanınmış bir mafyanın, 4 kişiyi pusuya düşürerek öldürdüğü belirtildi.

Çarşamba günü terk edilmiş bir tren istasyonunun yakınındaki kamera kayıtlarıyla tespit edilen pusuda iki kişiyi katleden mafya üyeleri, olaya şahitlik yapan 2 kişiyi de öldürdü.

Öldürülen kişinin, mafya liderinin eniştesi olduğu ve şoförüyle beraber öldürüldüğü tahmin edilirken daha sonra ateş ettiklerine şahit olan iki bölge sakinin aracını kovalayarak onları da öldürdü.

Puglia eyaletinin Foggia şehrinin Belediye Başkanı Francesco Miglio, "Bu pusu karşısında şok olmuş durumdayım" derken suç örgütü ile mücadele için özel tim görevlendirdiklerini söyledi.

Foggia Belediye başkanı Francesco Miglio, Perşembe günü İtalya İçişleri Bakanlığı'nın liderliğinde düzenlenen acil güvenlik toplantısından önce "Mafyanın kurduğu pusu karşısında ve onların acımasızlığı karşısında şaşkına döndüm" derken "Bu barbarlık! İki masum işçi de sadece suça şahit oldukları için susturuldu." dedi.

İtalyan Parlamentosu, olayı incelemek için bölgeye özel bir komisyon gönderirken "Carabinieri" adı verilen özel polis teşkilatı da bölgeye gönderildi.

Müfettişler, saldırının bölgede ortaya çıkan gruplar arasındaki kan davasının bir sonucu veya daha geniş bir mafya savaşı çatışması olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını söyledi.