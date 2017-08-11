İtalya'nın kuzeyinde bir sahil restoranında, bermuda şort giyen belediye başkanı, garson tarafından kovuldu.

Toskana kıyısındaki Viareggio'nun belediye başkanı Giorgio Del Ghingaro Facebook hesabında, restoranın giyim kurallarını bilmediğini ve utanç içinde olduğunu duyurdu.

"Resmi bir akşam yemeği değil, arkadaşlarımla bir akşamdı o nedenle rahat giyindim. Bir garson yanıma yaklaştı ve çekinerek pantolon giymediğim için akşam yemeğini orada yiyemeyeceğimi söyledi. Biraz utanç verici olduğunu itiraf ediyorum" diyen belediye başkanına, gittiği restoran özür dileyerek, senelik üyelik verildi.

Bölgede bazı restoranlarda, akşam 19.00'dan sonra pantolon giyme zorunluluğu bulunuyor.

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