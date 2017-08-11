ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Giorgio Del Ghingaro restorandan kovuldu
DÜNYA

İtalyan Belediye başkanı restorandan kovuldu

Belediye başkanı restorandan kovuldu

İtalya'da bir belediye başkanı, akşam yemeği için gittiği restorandan, şortu nedeniyle kovuldu

11 Ağustos 2017 Cuma, 16:11:13 Güncelleme: 16:14:57

İtalya'nın kuzeyinde bir sahil restoranında, bermuda şort giyen belediye başkanı, garson tarafından kovuldu.

Toskana kıyısındaki Viareggio'nun belediye başkanı Giorgio Del Ghingaro Facebook hesabında, restoranın giyim kurallarını bilmediğini ve utanç içinde olduğunu duyurdu.

"Resmi bir akşam yemeği değil, arkadaşlarımla bir akşamdı o nedenle rahat giyindim. Bir garson yanıma yaklaştı ve çekinerek pantolon giymediğim için akşam yemeğini orada yiyemeyeceğimi söyledi. Biraz utanç verici olduğunu itiraf ediyorum" diyen belediye başkanına, gittiği restoran özür dileyerek, senelik üyelik verildi.

Bölgede bazı restoranlarda, akşam 19.00'dan sonra pantolon giyme zorunluluğu bulunuyor.

  • Giorgio Del Ghingaro
  • italya
  • RESTORAN
  • bermuda şort
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER