Donald Trump ve Kim Jong-un'un yaptıkları konuşmalardan varılan sezgilere dayanarak, 3. Dünya Savaşı korkusu giderek artınca, Elon Musk da attığı tweetle ortalığı karıştırdı. Kuzey Kore'nin yapay zeka karşısında daha küçük bir tehdit unsuru olduğunu, Mars'a koloni kurmak isteyen ilk insan olmayı umut ettiğini söyledi.

Yalnız kral, Guam'daki Amerikan bölgesini Ağustos ayında vurma sözü verince, Amerikan başkanı, tehdit edilmesiyle birlikte Pyongang üzerine hırs ve öfkesini salıverdi. Dünyadaki tansiyonun artmasıyla birlikte, olası tehditlerden bağımsız bir tweet attı. "Yapay zekanın güvenirliğiyle ilgilenmiyorsanız, ilgilenmelisiniz. Kuzey Kore'den daha ciddi bir tehdit. Sonunda makinalar kazanacak" dedi.

Aynı zamanda Tesla'nın da CEO'su olan Musk, yeniden tweet atarak; "Hiç kimse kontrol edilmekten hoşlanmaz ama her şey (arabalar, uçaklar, yemekler, ilaçlar...) insanı düzene sokan tehlikelerdir. Yapay zeka da..." dedi. Sosyal medyada

çok fazla tartışma yaratan konuya, Kristen Frisina yanıt verdi. "Belki sadece böyle bir karşılaştırma yapılmamalı. Gerçekten gereksiz. Nükleer saldırıda hepimiz ölürsek, tahmin et bize kim zarar verememiş olacak? Yapay zeka." dedi.

Bir diğer kullanıcı da; "Tam bir aptallık. Kuzey Kore, 1 milyon ya da daha fazla insanın ölümüne neden olabilecek mevcut bir risk. Senin hayvani meselen biraz daha bekleyebilir" yazdı.

Geçmişte de Musk, yapay zeka karşıtı düzen öngörüsüyle, caddelere inerek insanları öldürmeye başlayana kadar, robotların tehdit edici unsurlar olduğunun fark edilmeyeceğini iddia etmişti.

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