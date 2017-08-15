Eğer 95 yaşına kadar tahtta kalırsa, yaşarken en büyük oğlunu tahta geçireceği yasayı yürürlüğe koymak istiyor. Kraliyet danışmanı Robert Jobson, üst düzey yetkililerin, geçiş hazırlıklarına başladığını söyledi. 'Krallık Yasası' olarak bilinen yasanın işleme koyulması gündemde.

Prens Charles, tahta çıkarsa, ülkede tahta çıkan en yaşlı kral olacak, fakat Charles’ın da tahtını devretme ihtimali de var. Böyle bir durumda, büyük oğlu Prens William’ın tahta geçmesi gerekiyor.

Regency Act’in işleme konması durumunda, 1952’den beri tahtta olan Kraliçe Elizabeth görevini oğlu Prens Charles’a bırakacak ve tam 69 yıl sonra resmen ‘krallık’ olacak. Tahta oturduğu zaman uzun bir aradan sonra Krallık’ı yönetecek ilk kadın olan Kraliçe Elizabeth’ten önce bu görevi üstlenen kişi 1837-1901 arasında görev yapan Prenses Victoria’ydı. Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın Kraliçesi olan Elizabeth, İngiliz Milletler Topluluğu’nun da lideri konumunda.

Prens Charles

Kraliçe Elizabeth