Almanya'nın orta bölgelerindeki Neustadt kasabası, hafta sonunda sıra dışı bir hırsızlık olayına sahne oldu. İçinde Nutella, Kinder Sürpriz yumurta ve diğer çikolata ürünleri olan bir tır römorku çalındı. Çalınan 20 tonluk ürünlerin yaklaşık 70 bin euro değerinde olduğunu açıklayan polis, kayıp römorkla ilgili bilgi sahibi olanlardan yardım talep etti.

Almanya'nın kuzeyindeki Wittenburg kasabasında ise cumartesi sabahı, 30 tonluk meyve suyu römorku çalındı. Polis, hırsızlıkla ilgili olası görgü tanıklarına ulaşmaya çalışıyor.

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