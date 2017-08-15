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Çalınan 20 ton Nutella, yaklaşık 70 bin Euro değerinde
DÜNYA

Almanya'da 20 ton Nutella çalındı

Bu hırsızlar tatlı seviyor

Almanya'da içinde 20 tonluk Nutella ve çikolata olan bir römork çalındı. Çalınan 20 tonluk ürünlerin yaklaşık 70 bin euro değerinde olduğunu açıklayan polis, bilgi sahibi olanlardan yardım talep etti.

15 Ağustos 2017 Salı, 15:06:17 Güncelleme: 15:08:58

Almanya'nın orta bölgelerindeki Neustadt kasabası, hafta sonunda sıra dışı bir hırsızlık olayına sahne oldu. İçinde Nutella, Kinder Sürpriz yumurta ve diğer çikolata ürünleri olan bir tır römorku çalındı. Çalınan 20 tonluk ürünlerin yaklaşık 70 bin euro değerinde olduğunu açıklayan polis, kayıp römorkla ilgili bilgi sahibi olanlardan yardım talep etti.

Almanya'nın kuzeyindeki Wittenburg kasabasında ise cumartesi sabahı, 30 tonluk meyve suyu römorku çalındı. Polis, hırsızlıkla ilgili olası görgü tanıklarına ulaşmaya çalışıyor.

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