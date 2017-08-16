"Çıplaklık kültürünün uyanışının tam zamanı"

Gregor Gysi, ilginç bir kampanya başlatarak, "Ülkenin doğusunda erkekler çıplaklığa alışkın. Bu özel bir şey değil. Ama eğer hiç görmemişseniz, bu çok olağandışıdır ve gözleriniz kocaman açılır." dedi. 69 yaşındaki siyasi, bu hafta Berlin'de popüler bir çıplaklar plajında, tamamen giyinik seçim kampanyası gerçekleştirdi.

"Yeniden daha fazla doğallığa ihtiyacımız var. Şimdi doğallığı yeniden ortaya çıkarmanın tam zamanı" diye konuştu. Çıplak girilebilen spor salonları, plajlar, kıyafetin serbest olduğu saunalar hariç, Almanya'da toplum içinde çıplaklığa izin yok.

Alman çıplaklık akımı, özgür bedenler kültürü adıyla (FKK), 1800'lerde Doğu Almanya'da başladı, fakat akım erotizm, cinsellik gibi temalar içermiyor. Naziler'in yasaklamasının ardından, 1950'lerde yeniden ortaya çıktı, ama aynı popülariteyi Batı Almanya'da gösteremedi.

Gysi'ye destek veren isimler de var. Gunther Fassbander; "Çıplaklık ölemez. Çıplaklık bir kültür ve korunmalı" derken, Wolfgang Hempel;"Islak mayo hiç güzel değil. Yan yana uzandığınızda bile, diğer kişinin ıslak havlusu size değiyor" dedi.

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