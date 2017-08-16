Rusya'dan Türkiye'ye kritik 'İdlib' ziyareti!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Genelkurmay Başkanı'nın İdlib'deki durumu tartışmak için Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Çavuşoğlu ayrıca Rusya'nın Türkiye'nin YPG'ye karşı duruşunu ABD'den daha iyi anladığını söyledi.

IKBY'de düzenlenecek bağımsızlık referandumuna ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı, referandumun durumu daha da kötüleştirebileceğini ve hatta Irak'ı bir iç savaşa götürebileceğini belirtti.

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