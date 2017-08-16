Rusya'dan Türkiye'ye kritik 'İdlib' ziyareti!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Genelkurmay Başkanı'nın İdlib'deki durumu tartışmak için Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Çavuşoğlu ayrıca Rusya'nın Türkiye'nin YPG'ye karşı duruşunu ABD'den daha iyi anladığını söyledi.
IKBY'de düzenlenecek bağımsızlık referandumuna ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı, referandumun durumu daha da kötüleştirebileceğini ve hatta Irak'ı bir iç savaşa götürebileceğini belirtti.
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YORUMLAR 3
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Misafir 41 dakika önceırak zaten savaşta iç dış hertürlüsü var30
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Misafir 42 dakika öncerusya ile yakınlaşmak lazım abd yi geçeceksin60
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Misafir 42 dakika önceşuan rusya abd den daha iyi90