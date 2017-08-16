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Rusya'dan Türkiye'ye kritik 'İdlib' ziyareti!
DÜNYA

Rusya'dan Türkiye'ye kritik 'İdlib' ziyareti!

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:26:52 Güncelleme: 12:38:27 HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Genelkurmay Başkanı'nın İdlib'deki durumu tartışmak için Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Çavuşoğlu ayrıca Rusya'nın Türkiye'nin YPG'ye karşı duruşunu ABD'den daha iyi anladığını söyledi.

IKBY'de düzenlenecek bağımsızlık referandumuna ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı, referandumun durumu daha da kötüleştirebileceğini ve hatta Irak'ı bir iç savaşa götürebileceğini belirtti. 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 41 dakika önce
    ırak zaten savaşta iç dış hertürlüsü var
  • Misafir 42 dakika önce
    rusya ile yakınlaşmak lazım abd yi geçeceksin
  • Misafir 42 dakika önce
    şuan rusya abd den daha iyi
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