Mesajlaşma uygulaması olan Telegram'ın CEO'su Pavel Durov, Instagram'dan paylaştığı mesajında #PutinShirtlessChallenge (#ÜstsüzPutineMeydanokuyoruz) etiketiyle bir fotoğrafını paylaştı. İnsanların da paylaşmasını istedi.







"Instagram hesabımda Putin'in üstsüz fotoğraflarının seviyesi ile başedebilmek için elimi biraz yükseltmek zorundaydım. Eğer Russanız, #PutinShirtlessChallenge'a katılın. Putin'den iki kural: Montaj yok, göz boyama yok. Yoksa alfa değilsiniz."





Pavel Durov ise fotoğrafıyla sosyal medyada "çıtayı yükseğe çıkardığı" yorumlarına yol açarak bir günde 47 bin beğeni aldı. Durov'un çok sayıda takipçisi fiziğine övgüler yağdırırken, "ideal bir erkek" olduğu yorumunda bulundu.





Rusya'dan dünyanın başka yerlerine tatile giden çok sayıda erkek, Instagram'a yükledikleri fotoğraflarla akıma destek verdi.

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