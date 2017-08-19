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Almanya'da terör önlemleri
DÜNYA

Almanya terör önlemleri almaya başladı

İspanya'nın Barcelona şehrinde yaşanan terör saldırısının ardından, Almanya'nın Duisburg şehrinde terörle mücadele bariyerleri yeniden kuruldu

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:30:31 Güncelleme: 11:38:35 İHA

Perşembe günü İspanya'da yaşanan terör olayları Avrupa'da terör önlemlerini artırdı. Alman İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile Almanya'nın Duisburg şehrinde terörle mücadele bariyerleri oluşturulmaya başlandı. Alman İçişleri Bakanlığı, olası bir terör saldırısına karşı belediyeleri uyardı. Özellikle vatandaşların sıkça dolaştığı alanlarda güvenlik önlemleri arttırılmaya başlandı. Duisburg şehir merkezindeki Königstrae adı verilen alışveriş caddesinde güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri terör bariyerleri oluşturuyor.



Şehir merkezine bariyer
Duisburg için planlanan güvenlik önlemleri şehir merkezinde kurulmaya başlandı. Duisburg İtfaiye ekipleri, şehir merkezinde yaya bölgesinin çevresindeki alanlarda şehir içi olaylara engel oluşturacak mobil ortamlar oluşturdular.
Duisburg Büyükşehir Belediye Başkanı Sören Link, Barcelona'daki terör saldırısının kendisini derinden üzdüğünü ifade ederek, teröristlerin Avrupa'da nefret içerisinde insanları öldürmesine ve ortak değerlerin yok edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Link, "Şu anda birlik zamanı. Bu önlemler olası olayları kontrol altında tutmak için alınan tedbirlerdir" dedi.

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