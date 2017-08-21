Loren Bunner, 18 yaşındaki Jolee Callan'ı, yürüyüş yapmak için ikna ederek, dağın tepesine çıkardı, genç kızı başının arkasından ve gözlerinin arasından vurarak öldürdü.

Lorens'in yürüyüş fikrini ortaya attığı gece, Jolee bir arkadaşıyla şakalaşarak mesajlaştı: "Eğer bana bir şey olursa, kiminle olduğumu bileceksin" dedi.

Paylaştığı fotoğrafların ilkinde Jolee, Bunner'ın köpeğiyle arabada otururken, diğerlerinde ise yürürken görünüyor. Tepeye ulaştıklarında çektiği son fotoğrafı "Biliyorsun. Sadece eğlenceli manzara" diye paylaştı.

Geç kızın ertesi gün bedenine ulaşıldığında, sırt çantası hala sırtındaydı. Bunner, polise genç kızı uçurumdan atmadan önce kafasından vurduğunu, kendini de öldüreceğini ama yapamadığını söyledi.

Polis, Jolee Loren'le ayrıldıktan sonra barışmayı istemediği, bu yüzden arkadaş kalmaları yönünde Loren'in genç kızı ikna ettiği yönünde düşünüyor.

Jolee'nin ailesi ise, genç kızın gelecek planları yaptığını, depresif bir hali olmadığını söyledi. 22 yaşındaki Loren, 52 yıl hapis cezası ve 7 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

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