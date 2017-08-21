Ciddi bir bilimsel araştırma ve inceleme konusu olmasının yanı sıra bu uygulama aynı zamanda bir mitin, efsanenin birleştirilmiş halidir. Bilim kurgu filmlerinde dondurulan insanların geri döndürüldüğü işleniyor. Ancak bilim, dondurma işlemini gerçekleştirse de bu kişilerin tekrar hayata nasıl döndürüleceği konusu henüz çözülebilmiş değil.

Kriyojenik işlem için gönüllü olan 49 yaşındayken akciğer kanserinden vefat eden Zhan Wenlian ve kocası Gui Junmin, ilk kez Çin'de gerçekleştirilen yeni bir uygulamayla kriyojenik olarak donduruldu. Her ikisi de, bedenlerinin topluma yeniden verilmesi için bilime adadı. Uygulama Jinan’da bulunan Yinfeng Biyolojik Araştırmalar Bölümü'nde yapıldı. Wenlian’ın vücudu 2 bin litre likit azot içerisinde yüz üstü duracak bir biçimde yerleştirildi.

Canlı dondurma işlemi, zamanlamayla ilgilidir. Ölen kişilerin bedenleri, kalp atışlarının durmasından hemen sonra kriyojenik olarak dondurulmaktadır. Dondurulma teriminden kasıt, aslında bu kişilere hızlı bir soğutma işlemi gerçekleştirilmesidir. Aynı zamanda gliserol ve propandiol gibi koruyucu kimyasallar ile vücudun çürümesini engelleyen, düşük ısıda olabilecek zararları engellemek amaçlı, uzun süre dayanan bir hal yaratılır.

Ölülerin canlandırılmasında henüz bir başarı sağlanamaması kriyojenik alanın gereksiz ve önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Çin’de yapılan bu ilk uygulama kriyojenik alanda araştırmalar gerçekleştiren herkes için büyük bir adım olması açısından bir gün ileri gidilebileceğine dair büyük bir umut taşıyor.

Cryonics

Zhan Wenlian

Gui Junmin

canlı dondurma