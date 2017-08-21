Endonezya'da Cava Adası’nın doğusuna Çin tanrısı Guan Yu’nun 30 metrelik heykeli dikildi. Kwan Sing Bio Tapınağı’nın girişimiyle 187 bin dolara mal olan heykelin amacı içinde yer aldığı Tuban şehrine turist çekmekti. M.S. 3. yüzyılda yaşamış ve sonrasında Çin inanışlarına göre kutsal bir figür haline gelmiş Guan Yu’nun şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük heykeline dair kriz de heykelin açılmasıyla başladı.

Turistlerin çok beğendiği ve olumlu yorumlarda bulunduğu heykel, milliyetçi ve muhafazakar gruplar tarafından protesto edilmeye başladı. Doğu Cava’nın merkezi Surabaya’da toplanan Müslüman ve muhafazakar grup “Biz putlara tapmıyoruz. Yıkın onu!” sloganlarıyla gösteri yaptı. Kalabalık başka bir devletin generalinin heykelinin dikilmesini de vatana ihanet olarak niteledi.

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