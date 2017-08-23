Hindistan'da gezi yapan Samiraa Aissa ve arkadaşları, kırlarda dolaşırken dolaşırken çok ilginç bir canlıyla karşılaştı.

Vücudunun tamamı keçi olan canlının yüzü insan yüz yapısını andırıyor.

'Mutant keçi'nin görüntüsünü sosyal medyada paylaşan Aissa, keçiyi Hindistan'da keşfettiklerini söyledi.

Aissa, "Hindistan'da garip bir yaratık keşfedildi, şekli keçiden ziyade insana benzeyen hayvan, bütün bir köyü dehşete düşürdü." dedi.

Görenleri şoke eden keçinin dudakları yukarıya doğru bükülmüş şekilde dururken yüzündeki kırışıklıklar dikkat çekiyor.

Burnu bir keçiden daha çok insan burnuna benzeyen hayvan, internet kullanıcıları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

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