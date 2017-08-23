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Filosundaki gemiler batınca, Koramiral Joseph Aucoin görevden alındı
DÜNYA

Filosundaki gemiler batınca, Koramiral Joseph Aucoin görevden alındı

Filosundaki gemiler batınca görevden alındı

ABD donanmasında 7'nci Filo'nun başında bulunan Koramiral Joseph Aucoin, 4 geminin Doğu Asya açıklarında kaza yapmasının ardından görevden alındı

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:58:52 Güncelleme: 16:01:51 Genel

Amerikan donanması, Aucoin'in artık 'kumanda etme kabiliyetinin kalmaması' nedeniyle görevden alındığını açıkladı.
Aucoin'in önümüzdeki ay emekli olması bekleniyordu.

Hafta başında USS John McCain savaş gemisinin Singapur açıklarında bir petrol tankeriyle çarpışmasının ardından 10 asker kaybolmuştu. Adını Amerikalı senatör John McCain'in dedeleri olan amiraller John S. McCain Sr. ve John S. McCain'den alan destroyer tipi gemi, Singapur'a gitmek üzere Malakka Boğazı'ndan geçerken Liberya bandıralı bir petrol tankeriyle çarpışmıştı. Askerleri arama çalışmaları halen sürüyor. Bu, 1 yıl içinde gerçekleşen dördüncü kaza...

Haziran ayında USS Fitzgerald gemisi Japonya açıklarında bir konteyner gemisiyle çarpışmış, 7 ABD askeri yaşamını yitirmişti.

  • Koramiral
  • Joseph Aucoin
  • john mccain
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