Filosundaki gemiler batınca görevden alındı

Amerikan donanması, Aucoin'in artık 'kumanda etme kabiliyetinin kalmaması' nedeniyle görevden alındığını açıkladı.

Aucoin'in önümüzdeki ay emekli olması bekleniyordu.

Hafta başında USS John McCain savaş gemisinin Singapur açıklarında bir petrol tankeriyle çarpışmasının ardından 10 asker kaybolmuştu. Adını Amerikalı senatör John McCain'in dedeleri olan amiraller John S. McCain Sr. ve John S. McCain'den alan destroyer tipi gemi, Singapur'a gitmek üzere Malakka Boğazı'ndan geçerken Liberya bandıralı bir petrol tankeriyle çarpışmıştı. Askerleri arama çalışmaları halen sürüyor. Bu, 1 yıl içinde gerçekleşen dördüncü kaza...

Haziran ayında USS Fitzgerald gemisi Japonya açıklarında bir konteyner gemisiyle çarpışmış, 7 ABD askeri yaşamını yitirmişti.

Koramiral

Joseph Aucoin

john mccain