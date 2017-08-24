Google soruyor: Depresyonda mısın?

Bu projeyi ABD Ulusal Akıl Hastalığı Birliği (Nami) ile geliştiren Google, site kullanıcılarının depresyonda bulunup bulunmadıklarını değerlendirebilmelerini amaçlıyor. Anketten bu aşamada sadece ABD'li kullanıcılar yararlanabilecek. Depresyon kelimesini aratanlar 'Klinik yönden depresyonda olup olmadığınızı kontrol edin' uyarısıyla karşılaşacak.

Nami tarafından projeyle ilgili yapılan açıklamada, bu testin teşhis amacı taşımadığı, insanların doğru yardımı hızlı bir şekilde almalarını hedeflediği belirtildi.

Kullanıcılar, uyarıya tıklamalarının ardından açılan sayfada yaptıkları testle, depresyonda olup olmadıklarını belirleyebilecek ve hastalığa yakalanmışlarsa bunun seviyesini ölçebilecek. Testte dokuz soru bulunacak.

Google Ürün Müdürü Vidushi Tekriwal, testi yapan kullanıcıların verilerinin kaydedilmeyeceğini ve ayrıca konuyla ilgili reklamlara maruz kalmayacaklarını söyledi.

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