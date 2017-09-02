Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün Nürnberg'te Alman iş dünyasının düzenlediği bir etkinlikte konuşma yaptı. Merkel'in gündem maddelerinden biri yine Türkiye'ydi.

Antalya Havalimanı'nda FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türk asıllı iki Alman vatandaşının gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Merkel, Berlin yönetiminin kararlı bir tepki göstereceğini ve Ankara ile ilişkilerin yeniden gözden geçirilebileceğini söyledi.

Merkel ayrıca, bu koşullar altında Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin uygun olmadığının altını çizdi.

Türkiye'de gözaltına alınan Alman vatandaşlarının 'politik nedenlerle' gözaltına alındığını öne süren Almanya Başbakanı, "Deniz Yücel 200 gündür hapiste. Meşale Tolu ise 2 yaşında çocuğuyla cezaevinde. Çocuğu da cezaevinde. Sayın Steudtner insan hakları seminerinde gözaltına alınarak tutuklandı. Bunlar hukukun üstünlüğü prensibine uymuyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ana muhalefet lideri Martin Schulz de, Türkiye'de gözaltına alınan iki Alman vatandaşının ardından, Türkiye'ye yönelik 'resmi seyahat uyarısı' yayınlanmasını istedi.

Almanya Temmuz ayında, vatandaşları için uyarı niteliğinde bir seyahat açıklaması yapmış ancak resmi bir seyahat uyarısı yayınlamamıştı.