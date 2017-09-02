Almanya'da nükleere karşı iyot hapı dağıtıldı

Çevre Birimi uzmanlarından Marcus Kremer, "Bu hapları dağıtarak insanların panik olmasını amaçlamıyoruz. Ama riski düşünmemiz ve buna karşı önlem almamız şart."

Ancak, önceden dağıtılan iyot hapları, halkın bir yandan da endişesini artırdı. Memnun olduklarını, ancak rahat da olmadıklarını, ilaç dağıtılmasının bir şeylerin ters gittiğinin kanıtı olduğunu söylediler.

İyot hapı nükleer bir felakette vatandaşları tiroid kanserine karşı korumayı amaçlıyor. Özellikle çocukluk döneminde alınan iyot tiroid kanser riskini daha da azaltıyor.

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Marcus Kremer