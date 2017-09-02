Kraliçe Elizabeth'ten Trump'a mesaj

Yapılan yardım çağrıları, taziye mesajları ile Amerika'da son 50 yılda gelen en büyük felaketin acısı paylaşılıyor.

Kraliçe Elizabeth, Trump'a Harvey Kasırgası'nın neden olduğu kayıplardan duyduğu derin üzüntü içeren bir mesaj iletti.

44 kişinin hayatını kaybettiği, 1 milyondan fazla insanın evsiz kaldığı kasırga için, Kraliçe Elizabeth, "Harvey Kasırgası'nda hayatını kaybedenler ve açtığı zarardan ötürü derin üzüntü duyuyorum. Prens Philip ve ben, felakette yaşamını yitirenler için taziyelerimizi gönderiyoruz. Düşüncelerim ve dualarım onlarla" ifadelerini kullandı.

Kraliçe Elizabeth

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