Trump, 7.9 milyar dolar yardım talep etti

Başkan Trump'ın Harvey kasırgasının Teksas'ta yol açtığı felaketin yaralarını sarmak için ABD Kongresi'nden 7,9 milyar dolar talep ettiği bildirildi.

Kongrenin acilen onaylaması beklenen yardım talebinin 7.4 milyar doları Federal Acil Durum Yönetim Ajansı afet yardım birliklerine verilecek, 450 milyon doları ise küçük işletmeler için afet kredilerini finanse etmek için ek olarak verileceği bildirildi.

Teksas eyaletine yapılacak Harvey kasırgası yardım paketinin ilk diliminin 30 Eylül'e kadar Federal Acil Durum Yönetim Ajansı afet fonlarına aktarılması planlandığı belirtildi.

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