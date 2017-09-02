Otelde çıplak koşan yaşlı çiftin cezası belli oldu

72 yaşındaki Robert Fergus, otel lobisinde çıplak koşmuş, eline geçirdiği tabelayla camı kırmıştı. 69 yaşındaki eşi de içkisine karışan görevliyi "Şimdi gidip silah alıp seni vuracağım" diyerek tehdit etmişti.

Perth mahkemesi, çifte 4 bin 100 sterlin (yaklaşık 18 bin TL) ceza verdi. Robert Fergus'a ayrıca verdiği zarardan ötürü otele 800 sterlin tazminat ödeme cezası verildi. Robert Fergus, 4 kişiyi tehdit, mala zarar verme ve alkollü araba kullanma suçlarını kabul etti. Ayrıca aracında sarhoş bir halde yakalanmıştı.

Robert Fergus

İskoçya