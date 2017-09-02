Almanya, Türkiye'nin Almanya'daki FETÖ'cülerin mal varlıklarını dondurma talebini resmi olarak reddetti.

Der Spiegel'in ismini vermek istemeyen bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Nisan ayında 80 kişilik bir listeyle birlikte Alman makamlarına iletilen mal varlığı dondurma talebi Berlin yönetimi tarafından reddedildi.

Almanya'ya sığınan FETÖ ve PKK üyelerinin iade edilmemesi ve Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşlarının durumu Berlin-Ankara hattında uzun süredir gerilime neden oluyordu.

Son olarak dün iki Türk asıllı Alman vatandaşının Antalya Havalimanı'nda FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınması üzerine Angela Merkel bir açıklama yaparak Türkiye ile ilişkilerin yeniden gözden geçirilebileceğini söylemişti.