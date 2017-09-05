Kuzey Kore: ABD'ye daha fazla 'hediye paketi' var!

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Han Tae Song, ABD'ye doğru yola çıkan "daha fazla hediye paketi" olduğunu söyledi.

BM'nin sponsorluğunda Cenevre'de düzenlenen BM Silahsızlanma Konferansı'nda, ülkesinin altıncı ve en büyük nükleer denemesinden iki gün sonra açıklama yapan Song, "Ülkemdeki son savunma önlemleri, ABD dışındaki hiçbir ülkeye gönderilmeyen bir hediye paketidir." ifadelerini kullandı.

Song, "ABD, pervasız provokasyonlara ve Kuzey Kore'ye baskı yapma girişimlerine güveniyorsa, ülkemden daha fazla hediye paketi alacak." dedi.