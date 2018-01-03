Sunucu Ece Erken, Erhan Çelik ile ilgili koruma tedbiri dilekçesinde kendisi için, “Magazin figürü” yakıştırması yapan Gülben Ergen’in avukatı Altın Mimir’e 5 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Makaron’un haberine göre, Ece Erken, avukat Altın Mimir’i de savcılığa şikayet ederek, avukatlık meslek kurallarını ihlal etmek, hakaret ve görevi kötüye kullanmak suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Ece Erken

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