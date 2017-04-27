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Monaco, Hong Kong, dünyanın en pahalı evleri
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Dünyanın en pahalı evleri nerede?

Dünyanın başlıca gayrımenkul şirketlerinden Savills, en pahalı evlerin bulunduğu yerler listesini açıkladı. Sıralamada Monaco, Hong Kong’u geçerek ilk sıraya yerleşti.

27 Nisan 2017 Perşembe, 14:35:59 Güncelleme: 15:35:15 HABERTURK.COM

Dünyanın başlıca gayrımenkul şirketlerinden Savills, en pahalı evlerin bulunduğu yerler listesini açıkladı. Sıralamada Monaco, Hong Kong’u geçerek ilk sıraya yerleşti.

haberturk.com'un derlediği habere göre lüks evleriyle ünlü Monaco, dünyanın en pahalı evlerinin bulunduğu yerler listesinde ilk sıraya yerleşti. Akdeniz kıyısında küçük bir şehir devleti olan Monaco'da, lüks evlerin metrekare başına fiyatı son 10 yılda yüzde 180 artarak 41,4 euro'ya yükseldi. Tabloya göre, Monaco'daki bir lüks konut fiyatı geçen yıl ortalama 4,3 milyon euro'yu buldu.

335 milyon dolar değerindeki dünyanın en pahalı evi de Monaco'da

 

Aynı zamanda dünyanın ikinci en yüksek Gayrısafi Milli Hasıla'sına sahip ülkesi olan Monaco, 335 milyon dolar değerindeki dünyanın en pahalı evine de ev sahipliği yapıyor.

KİMLER ALIYOR

Monaco'daki evleri satın alanların büyük bölümünü Ruslar, İngilizler, İtalyanlar, İskandinavlar ve Güney Afrikalılar oluşturuyor. Savills araştırma şirketinin direktörü yardımcısı Paul Tostevin, son on yılda Monaco'daki lüks konut fiyatlarının neredeyse üç kat arttığını söyledi.

Listede Monaco'yu metrekare başına konut fiyatının ortalama 39 euro olduğu Hong Kong takip ediyor. Üçüncü sırada Tokyo, dördüncü sırada Londra, beşinci sırada ise New York var. Bu kentleri ise sıraıyla Shangay, Paris, Moskova, Singapur ve Dubai takip ediyor.

Hong Kong ikinci sırada

 

DÜNYANIN EN PAHALI EVLERİ NEREDE

 

 

 

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