ENERJİ

Ülkelerin rüzgar enerjisi üretimi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:52:48 HABERTURK.COM

Dünya yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına yönelirken Türkiye de yatırımlarıyla gücünü artırıyor. Geçen yıl Avrupa düzeyinde rekor kıran Türkiye, toplam üretimiyle de pek çok gelişmiş ülkeyi solladı

  • 1 Ülkelerin rüzgar enerjisi üretimi
    1 | 58

    Türkiye'nin 1,000 megawatt (MW) gücünde rüzgar santrali kurulum ve türbin üretimi projesinin ihalesi sonuçlandı. Yatırım tutarı 1 milyar dolar olarak hesaplanan projeyi 3.48 dolar sent/KWH ile Siemens-Türkerler-Kalyon OGG kazandı. 

  • 2 Ülkelerin rüzgar enerjisi üretimi
    2 | 58

    Peki yenilenebilir, temiz kaynakların başında gelen rüzgar enerjisini hangi ülke ne kadar üretip kullanıyor? Elektriğinin ne kadarını karşılıyor? Türkiye ne durumda? İşte Windeurope, Windpower ve Küresel Rüzgar enerjisi Konseyi (GWEC) verilerine göre Haberturk.com tarafından hazırlanan liste.

  • 3 Ülkelerin rüzgar enerjisi üretimi
    3 | 58

    55 - RUSYA

    Toplam Kurulu Güç (2016): 17 MW

    Kullanılan Türbin Sayısı: 54

  • 4 Ülkelerin rüzgar enerjisi üretimi
    4 | 58

    54 - LETONYA

    Toplam Kurulu Güç (2016): 68 MW

    Kullanılan Türbin Sayısı: 50

    Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 1.6

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Ülkelerin rüzgar enerjisi üretimi
    5 | 58

    53 - İSVİÇRE

    Toplam Kurulu Güç (2016): 75 MW

    Kullanılan Türbin Sayısı: 37

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000