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Peki yenilenebilir, temiz kaynakların başında gelen rüzgar enerjisini hangi ülke ne kadar üretip kullanıyor? Elektriğinin ne kadarını karşılıyor? Türkiye ne durumda? İşte Windeurope, Windpower ve Küresel Rüzgar enerjisi Konseyi (GWEC) verilerine göre Haberturk.com tarafından hazırlanan liste.