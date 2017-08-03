ENERJİ
Ülkelerin rüzgar enerjisi üretimi
03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:52:48 | Güncelleme: 18:25:49
HABERTURK.COM
Dünya yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına yönelirken Türkiye de yatırımlarıyla gücünü artırıyor. Geçen yıl Avrupa düzeyinde rekor kıran Türkiye, toplam üretimiyle de pek çok gelişmiş ülkeyi solladı
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Türkiye'nin 1,000 megawatt (MW) gücünde rüzgar santrali kurulum ve türbin üretimi projesinin ihalesi sonuçlandı. Yatırım tutarı 1 milyar dolar olarak hesaplanan projeyi 3.48 dolar sent/KWH ile Siemens-Türkerler-Kalyon OGG kazandı.
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Peki yenilenebilir, temiz kaynakların başında gelen rüzgar enerjisini hangi ülke ne kadar üretip kullanıyor? Elektriğinin ne kadarını karşılıyor? Türkiye ne durumda? İşte Windeurope, Windpower ve Küresel Rüzgar enerjisi Konseyi (GWEC) verilerine göre Haberturk.com tarafından hazırlanan liste.
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55 - RUSYA
Toplam Kurulu Güç (2016): 17 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 54
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54 - LETONYA
Toplam Kurulu Güç (2016): 68 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 50
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 1.6
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53 - İSVİÇRE
Toplam Kurulu Güç (2016): 75 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 37
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52 - ÜRDÜN
Toplam Kurulu Güç (2016): 119 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 109
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51 - DOMİNİK CUMHURİYETİ
Toplam Kurulu Güç (2016): 135 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 114
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50 - VİETNAM
Toplam Kurulu Güç (2016): 159 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 97
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49 - HONDURAS
Toplam Kurulu Güç (2016): 176
Kullanılan Türbin Sayısı: 114
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48 - FİLİPİNLER
Toplam Kurulu Güç (2016): 216 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 150
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47 - TAYLAND
Toplam Kurulu Güç (2016): 223 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 122
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46 - PERU
Toplam Kurulu Güç (2016): 241 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 108
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45 - TUNUS
Toplam Kurulu Güç (2016): 245 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 213
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44 - PANAMA
Toplam Kurulu Güç (2016): 270 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 135
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43 - ARJANTİN
Toplam Kurulu Güç (2016): 279 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 314
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42 - ÇEKYA
Toplam Kurulu Güç (2016): 281 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 209
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 0.8
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41 - KOSTA RİKA
Toplam Kurulu Güç (2016): 298 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 350
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40 - ESTONYA
Toplam Kurulu Güç (2016): 310 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 960 bin 674
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 7.3
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39 - ETİYOPYA
Toplam Kurulu Güç (2016): 324 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 220
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38 - MACARİSTAN
Toplam Kurulu Güç (2016): 329 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 245
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 1.6
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37 - HIRVATİSTAN
Toplam Kurulu Güç (2016): 422 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 226
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36 - PAKİSTAN
Toplam Kurulu Güç (2016): 591 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 258
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35 - YENİ ZELANDA
Toplam Kurulu Güç (2016): 623 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 384
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34 - BULGARİSTAN
Toplam Kurulu Güç (2016): 691 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 312
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 4
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33 - TAYVAN
Toplam Kurulu Güç (2016): 682 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 533
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32 - FAS
Toplam Kurulu Güç (2016): 787 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 669
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31 - MISIR
Toplam Kurulu Güç (2016): 810 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 798
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30 - NORVEÇ
Toplam Kurulu Güç (2016): 838 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 374
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 1.9
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29 - GÜNEY KORE
Toplam Kurulu Güç (2016): 1031 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 671
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28 - URUGUAY
Toplam Kurulu Güç (2016): 1210 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 521
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27 - GÜNEY AFRİKA
Toplam Kurulu Güç (2016): 1471 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 600
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26 - ŞİLİ
Toplam Kurulu Güç (2016): 1474 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 642
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 3.1
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25 - FİNLANDİYA
Toplam Kurulu Güç (2016): 1538 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 552
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 3.8
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24- YUNANİSTAN
Toplam Kurulu Güç (2016): 2374 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 2148
Elektrik İhtiyacındaki Payı: 7.4
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23 - BELÇİKA
Toplam Kurulu Güç (2016): 2386 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 1123
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 5.8
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22 - AVUSTURYA
Toplam Kurulu Güç (2016): 2632 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 1305
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 10.4
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21 - İRLANDA
Toplam Kurulu Güç (2016): 2830 MW
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 27
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20 - ROMANYA
Toplam Kurulu Güç (2016): 3028 MW
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 12.5
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19 - JAPONYA
Toplam Kurulu Güç (2016): 3234 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 2175
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 0.5
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18 - MEKSİKA
Toplam Kurulu Güç (2016): 3527 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 2000
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 3.5
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17 - AVUSTRALYA
Toplam Kurulu Güç (2016): 4327 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 2016
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 5.3
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16 - HOLLANDA
Toplam Kurulu Güç (2016): 4328 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 2403
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 8.4
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15 - DANİMARKA
Toplam Kurulu Güç (2016): 5228 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 6131
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 36.8
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14 - PORTEKİZ
Toplam Kurulu Güç (2016): 5316 MW
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 24.7
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13 - POLONYA
Toplam Kurulu Güç (2016): 5782 MW
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 7.1
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12 - İSVEÇ
Toplam Kurulu Güç (2016): 6520 MW
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 11.4
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11 - TÜRKİYE
Toplam Kurulu Güç (2016): 7081 (Yeni ihale dahil)
Kullanılan Türbin Sayısı: 2658
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 7.3
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Türkiye, geçen yıl 1,4 MW civarındaki yatırımıyla kendi rekorunu kırmakla kalmamış, GWEC raporuna göre 2016'da Almanya ve Fransa'nın ardından Avrupa'nın en yüksek rüzgar enerjisi altyapısını kurmuştu. Raporda AB dışında Avrupa'nın en büyük rüzgar enerjisi pazarı olarak Türkiye gösteriliyor ve potansiyelinin umut vadettiği belirtiliyor.
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10 - İTALYA
Toplam Kurulu Güç (2016): 9257 MW
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 5.5
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9 - BREZİLYA
Toplam Kurulu Güç (2016): 10740 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 6000
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 7
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8 - KANADA
Toplam Kurulu Güç (2016): 11900 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 6288
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 6
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7 - FRANSA
Toplam Kurulu Güç (2016): 12065 MW
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 4.4
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6 - BİRLEŞİK KRALLIK
Toplam Kurulu Güç (2016): 14543 MW
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 12.4
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5 - İSPANYA
Toplam Kurulu Güç (2016): 23074 MW
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 19
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4 - HİNDİSTAN
Toplam Kurulu Güç (2016): 28700 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 29273
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 9.1
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3 - ALMANYA
Toplam Kurulu Güç (2016): 50018 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 28217
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 16
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2 - ABD
Toplam Kurulu Güç (2016): 82184 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 52343
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 5.5
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1 - ÇİN
Toplam Kurulu Güç (2016): 168732 MW
Kullanılan Türbin Sayısı: 104934
Elektrik İhtiyacındaki Payı: % 4