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Bülent Tüfenkci
İŞ-YAŞAM

Yurtdışından vergisiz siparişlere 30 euro sınırı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Yurtdışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere gümrük muafiyet oranları çok yüksek. 75 euroya kadar yapılan siparişler Türkiye'ye gümrüksüz girebiliyor, bu da haksız rekabete yol açabiliyor. Bunu 30 euroya düşürdük" dedi

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:02:32 Güncelleme: 15:19:05

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yurtdışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere gümrük muafiyet oranlarının çok yüksek olduğunu belirterek, "Yurtdışından 75 euroya kadar yapılan siparişler Türkiye'ye gümrüksüz girebiliyor, bu da haksız rekabete yol açabiliyor. Bunu 30 euroya düşürdük." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde Türkiye E-Ticaret Meclisi ve EticaretSEM tarafından organize edilen Türkiye Teknoloji Buluşmaları etkinliği, TOBB Konferans Salonu’nda yapıldı.

Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak elektronik ticareti çok önemsediklerini dile getirerek, "E-ticaretin önü açık. Türkiye olarak çok mesafe alacağımız bir alan. Bunun temellerinin doğru atılması lazım." diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

Türkiye'nin bu alanda dünya örneklerine göre geride olduğuna, bu konuda daha çok mesafe alınması gerektiğine işaret eden Tüfenkci, "Bunun birçok nedeni var. En önemli nedenlerinden bazıları da bizim şu ve ya bu nedenle bilişim sektörünün altyapısını oluşturan firmalara getirdiğimiz bir takım kısıtlamalar." ifadelerini kullandı.

Yurt dışından 75 euroya kadar yapılan siparişlerin Türkiye'ye gümrüksüz girebildiğini hatırlatan Tüfenkci, bunun haksız rekabete yol açabildiğini söyledi. Tüfenkci, şöyle devam etti:

"İnceledik. Bizim e-ticaret firmaları yurt dışına mal gönderdiğinde gümrüklerde karşılaştığı oranlarla, bizim yurt dışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere gümrük muafiyet oranlarımızın çok yüksek olduğunu gördüm. Geçtiğimiz günlerde bunun önerisini Bakanlar Kuruluna götürdük, bunu 30 avroya düşürdük. Avrupa bunun 22,5 avro olarak uyguluyor. Çünkü bunun başka etkileri de var. Bakanlar Kurulunda imzadan çıktı, inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer."

"e-TİCARETTE YOLUN BAŞINDAYIZ"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ekonominin lokomotifi olan e-ticarette sektörel birliği sağlamak amacıyla e-ticaret Meclisi'ni kurduklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Artık, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinin, dernek ve kamu kurumu temsilcilerinin bir araya geldiği bir platform var. Burada, özel sektör ile kamu idaresi aynı masa etrafında istişare etmektedir." dedi.

E-ticaretle ilgili istatistiklere de değinen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"İstatistikler gösteriyor ki e-ticarette henüz yolun başındayız. Toplam perakende ticaretin sadece yüzde 2'si elektronik mecradan yapılıyor. Her 10 kredi kartından sadece 1,2'si internetten alışveriş için kullanılmış. Gelişmiş ülkelerde online perakendenin toplam içindeki payı yüzde 10'lara ulaşıyor. Bugün için gerideyiz ama aradaki farkı hızla kapatabiliriz. Yine e-ticareti, ihracat için kullanabilirsek, ihracat menzilini genişletebiliriz. Şu anda bile e-ihracatımızın ortalama mesafesi, normal ihracatımızdan yüzde 50 daha fazladır. Bu alanda potansiyelimiz var."

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de e-ticaretin yaygınlaşmamasının sebebinin güven eksikliği olduğunu belirterek, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının güven damgası uygulamasının, bu sorunu çözmek için atılan doğru adım olduğunu aktardı.

"GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI ÖN PLANA ÇIKTI"

Türk Ekonomi Bankası Genel Müdür Vekili Turgut Boz da değişen bilgi toplumu ile girişimcilik kavramının daha da ön plana çıktığını ifade etti.

Bilgi teknolojilerinin hızla değişim sürecinde olduğuna işaret eden Boz, "Dünya çok hızlı değişiyor. Biz bu değişimi anlamak ve cevap vermek zorundayız. Önümüzdeki dönemde sensör ve çiplerin hayata girmesiyle inanılmaz bir değişime doğru gideceğiz." diye konuştu.

 

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YORUMLAR 8
  • Misafir 6 saat önce
    Evet iyi olmuş artık çinde 2 dolara satılan ürünü türkiyeden 200 liraya seve seve alırız.
  • Misafir 6 saat önce
    Bunlar valla insan değil ya 3 kuruş para veriyorlar hiç bise almamızı istiyorlar
  • Misafir 6 saat önce
    Kimse sormuşda düşürmüş?
  • Misafir 7 saat önce
    altı üstü bir alışveriş keyfimiz vardı onuda alın hatta 3 euroya indirin
  • Misafir 7 saat önce
    hollanda yurt disindan gelen 60 euroluk bir urunden 35 vergi aliyor bilginiz olsun
  • Misafir 7 saat önce
    iyi olmuş. Kendime hakim olamıyordum :)
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