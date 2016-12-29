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2017 asgari ücret zammı
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2017 asgari ücret zammı belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu 2017 asgari ücret zammını 104 TL olarak açıkladı

29 Aralık 2016 Perşembe, 11:28:26 Güncelleme: 14:18:54 HABERTURK.COM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında, 2017 yılı asgari ücretinin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı bugün yapıldı. Söz konusu toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu 2017 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 

Asgari ücret 2017'de tek defada yani 1 Ocak itibariyle iki kademeli artış olmamasına karar verildi. İşveren ve Hükümet, 2 kademeli artış isterken Türk-İş tek kademeli artış istedi ve tek kademeli artışta karar kılındı.

YENİ ASGARİ ÜCRET 104 TL ARTTI

Asgari ücret 2017'de yüzde 8 oranında arttı. Brüt asgari ücret bin 777,50 TL  olarak belirlenirken net asgari ücret ise bin 404 TL olarak belirlendi.  Bu durumda 104 TL zam yapılmış oldu.

2017 İŞSİZLİK MAAŞININ ÜST LİMİTİ

Buna göre, 2017 yılında işsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi. En düşük işsizlik maaşı ise 659 lira iken 710 TL oldu. Öte yandan zamla birlikte asgari geçim indirimi (AGİ) ücreti de arttı. 2017'de bekar bir çalışana ödenen AGİ tutarı 133 TL oldu.

Bakan Müezzinoğlu, "Öncelikle işçi kardeşlerimizin mutlu olamadığı, işverenin de çok mutlu olamadığı, Bakan olarak benim de mutlu olamadığım ama paylaşarak sıkıntıları azaltacağımız bir yolculuk içindeyiz. Ortak karar vermeye çalıştık.Gönlüm arzu ederdi ki Türk-İş'in de imzası olsun. İşverenin de zorluklarını da anlayarak zorluklarını paylaşarak bu zorluklarda ülke koşullarının değerlendirme çerçevesinde onlara da teşekkür ederim. Asgari ücret kararını işverenle birlikte imzaladığımız için teşekkür ederim" dedi.

2017 ASGARİ ÜCRET TABLOSU

BRÜT ASGARİ ÜCRET 1.777 TL
GÜN 30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 59.24 TL
AYLIK BRÜT ÜCRET 1.777 TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) 248.78 TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) 17,77 TL
GELİR VERGİSİ MATRAHI 1.510,45 TL
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) 226,57 TL
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 ) 13,48 TL
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI 506,60 TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) 1,270,73 TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 133,27 TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) 1.404,00  TL

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ BİN 600 TL'YDİ

Daha önceden yapılan 2 toplantıda işçi kesimini temsil eden Türk-İş 2016'da bin 300 TL'ye yükseltilen asgari ücret için bin 600 TL talebinde bulunmuştu. Türk-İş aynı zamanda asgari ücret artışının iki kademeli olarak değil, tek kademeli olarak yansımasını talep etmişti.

DİSK'İN TALEBİ VERGİ DIŞI BIRAKILMASIYDI

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), ise asgari ücretin tamamen vergi dışı bırakılması gerektiğini ifade etmiş, en az net 2 bin TL olması gerektiğini belirtmişti.

İŞVEREN ZAM İSTEMİYORDU

Öte yandan işveren ise DİSK'in ve Türk-İş'in önerilerine karşın herhangi bir zam istemiyordu.

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YORUMLAR 117
  • Misafir 5 saat önce
    Benim 2 çocuğum var çünkü 2 çocuğa bakacak güçteyim
  • Misafir 5 saat önce
    Benim 4 çocuğum var hepsi de okuyor bu asgari ücretle nasıl gecineyim bi fikriniz varmı devlet büyüklerine duyurursaniz sevinirim
  • Misafir 5 saat önce
    Asgari ücret almak zorunda değil kimse. Kendinizi geliştirin, azami ücret alın.
  • Misafir 5 saat önce
    buna da şükürler olsun. Şükretmek lazım arkadaşlar...
  • Misafir 6 saat önce
    herşeyin hayırlısı
  • Misafir 6 saat önce
    Devlet büyüklerimiz yarım, çeyrek, tam parası vermiş. Ne demek istediği gayet açık.
  • Misafir 6 saat önce
    Ne kadar adil
  • Misafir 7 saat önce
    Neyapalım kısmet bukadarmış
  • Misafir 7 saat önce
    bence yeterli ücret, zamanında 700 lira alıp ev geçindiriyodum
  • Misafir 8 saat önce
    ALLAH RAZI OLSUN:))
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