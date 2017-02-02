İŞ-YAŞAM
02 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Kredi notu Facebook
İŞ-YAŞAM

Kredi notlarını Facebook arkadaşları belirleyecek

ABD’de havaalanlarında yolcuların sosyal medya hesaplarının denetlenmesi 1.7 milyar aboneli Facebook’un veri deposunu yeniden gündeme getirdi. Türkiye’de de finans çevreleri bir süredir müşterilerine kredi vermeden önce kullanıcıların Facebook’taki arkadaş çevresinin kredi seviyesini mercek altına alıyor

02 Şubat 2017 Perşembe, 01:33:04 Güncelleme: 01:39:48

ABD Başkanı Donald Trump’ın güvenlik gerekçesiyle Irak, İran, Suriye, Sudan, Somali, Libya ve Yemen vatandaşlarına 90 günlük giriş yasağı koyması ve genel mülteci programını 120 gün durdurmasının yankıları aralıksız devam ediyor. Konunun dünya çapında tartışılan bir diğer yönü de ABD’nin havaalanlarında bekletilen mültecilerin rutin pasaport denetiminin yanı sıra sosyal medya verilerine de el atılması oldu. ABD’ye giriş esnasında yolcuların özellikle Facebook hesaplarının incelemeye alınması ise dünyanın en popüler sosyal medya sitesini yeniden gündeme getirdi. Küresel çapta toplam 1.7 milyar abonesiyle dünyanın en büyük insan grubu olan Facebook, kullanıcıları hakkında sahip olduğu çok detaylı bilgiler nedeniyle güvenlik örgütlerinin de sürekli gündeminde bulunuyor.

GELECEK AYDINLANIYOR

ABD havaalanlarında yolcuların Facebook hesaplarının incelemeye alınması da bu bağlamda çok sürpriz değil. Memurlar denetlemeler esnasında hemen bir yargıya varamıyor ama daha sonra hesapların bilgisayarlar tarafından taranması sonucu kullanıcıların sadece geçmişlerine yönelik değil gelecekteki olası davranışlarına yönelik de tahmin üretmek mümkün oluyor. Zira Facebook’ta yapılan 50 beğen (Like) tercihiyle algoritmalar bir insanı 20 yıllık eşinden daha iyi tanır hale getiriyor. Beğen sayısı 300’e çıktığında ise yazılım kullanıcıyı kendisinden bile daha iyi tanır hale geliyor. Zira yazılım bu tercihler yardımıyla sadece mevcut tercihlerimiz ve eğilimlerimizi bilmekle kalmıyor gelecekte neler yapabileceğimizi de tahmin etmeye, bu konuda kalıplar oluşturmaya başlıyor. İşte bu geleceğe yönelik tahmin unsuru ticari şirketlerden kamuya, güvenlik güçlerinden siyasete kadar pek çok yapının ilgisini çekiyor. Türkiye’de de finans sektöründen perakendeye kadar pek çok şirket Facebook verilerini aktif olarak kullanıyor.

KİM NE YİYOR?

Bankalar tüketici kredisi vermeden önce olası müşterilerin Facebook hesaplarını inceliyor ve kullanıcının arkadaş çevresinin kredi seviyesini mercek altına alıyor. Pek çok göstergenin yanı sıra müşterinin sosyal medyadaki durumu da göz önünde tutulduktan sonra müşterinin kredi riski hesaplanıp olumlu veya olumsuz yanıt veriliyor. Diğer bir ifadeyle müşterinin finansal durumu iyi olsa bile Facebook’taki arkadaş çevresinin durumunun iyi olmaması müşterinin kredi notunu olumsuz etkiliyor. Benzer uygulama sigorta şirketleri için de geçerli. Kuruluşlar müşterilerinin sosyal medyaya yükledikleri görsel içerikleri inceleyerek risk primlerini yeniden oluşturuyor. Örneğin eğlence mekânlarında çekilmiş fotoğraflarda masaların üstünde büyük miktarda yağlı, şekerli yiyecekler ve çok sayıda alkol şişesinin bulunması hem sağlık hem de trafik sigortalarının primini etkiliyor.

300 BEĞEN TERCİHİ İLE GELECEK HAYATINIZIN HARİTASI ÇIKARILIYOR

10 defa basınca…

Sistem kullanıcıyı iş arkadaşlarından daha iyi tanımaya başlıyor.

70 defa basınca…

Sistem kullanıcıyı en yakın arkadaşından daha iyi tanımaya başlıyor.

150 defa basınca…

Sistem kullanıcıyı annebabasından bile daha iyi tanır hale geliyor.

300 defa basınca…

Facebook kullanıcıyı kendisinden bile daha iyi tanımaya başlıyor. Ve kullanıcının geleceğine yönelik tahminlerde bulunacak seviyeye geliyor.

Bu noktadan itibaren Facebook’un kullanıcıları hakkında topladığı bilgiler, bu bilgilere ilgi duyan çevrelerin iştahını iyice kabartıyor.

 

YOLCULAR DİJİTALLEŞTİRİLİP TAMAMEN KAYDA ALINACAK

ABD’de iktidara gelen Cumhuriyetçiler özellikle sınır güvenliği gerekçesiyle yolcu takibini detaylandırmakta kararlı. Buna göre havaalanlarına gelen yolcuların sosyal medya verilerinin yanı sıra cep telefonu kayıtları ve retina taraması gibi biyometrik bilgileri de kayda alınacak. Söz konusu uygulamalara karşı dünyanın her bölgesinden tepkiler yağmaya başladı.

Başta Facebook olmak üzere sosyal medyanın insanlar hakkında çok detaylı ve uzun yıllara dayanan bilgi içermesi bu siteleri güvenlik birimlerinin ilgi odağı haline getirdi.

REKLAM VERENLER 98 DATAYLA NOKTA ATIŞI YAPABİLİYOR

Facebook, beğen tuşu üzerinden yapılan tercihlerle kullanıcılar hakkında detaylı bilgiye sahip oluyor. Bu veriler özellikle reklam verenler bakımından altın değerinde. Kimlik bilgilerinin yanı sıra kullanıcının yaşadığı yerin de önem taşıdığı bu veriler arasında çok ilginç başlıklar da var. İşte onlardan birkaçı.

- Etnik grup

- Yaşadığı evin tipi

- Politik eğilim

- Tüm ilgi alanları

- İşi veya işvereni

- Kullandığı markalar

- Kullandığı otomobil/ motosiklet

- Yeni bir oto/motosiklet için harcayacağı olası miktar

- Motosiklet, otomobil, tekne veya pilot ehliyeti

- Teknolojiye ilgi seviyesi

- Kredi durumu ve tipi

- Kredi kartı seviyesi ve durumu

- Giyinme tarzı

- Yeme içme alışkanlıkları

- Kullandığı ilaçlar

- Gördüğü tedavi/-ler

- Yolculuk sıklığı ve yönü

 

Mahmut SANCAK / GAZETE HABERTÜRK

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
BAE Systems üst yöneticisinden önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM

İngiliz savunma devinin Türk ekonomisine güveni tam!
İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 10 arttı
İŞ-YAŞAM

İstanbul'da perakende fiyatlar artışa geçti!
Bilecik'te TOKİ için uzun kuyruklar oluştu
İŞ-YAŞAM

-15 derecede TOKİ kuyruğu!
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'ndan önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM

"Alman firmaları Türkiye'de kalacak"
Avea'dan Türk Telekom'a 184 milyon liralık tebligat geldi
İŞ-YAŞAM

Türk Telekom'a 184 milyon liralık tebligat!
Trump'a tepki ABD'li şirketlere müşteri kaybettirdi
İŞ-YAŞAM

Trump'ı destekleyen şirket müşteri kaybetti!
BAE Systems üst yöneticisinden önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM

İNGİLİZ SAVUNMA DEVİNİN TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENİ TAM!
İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 10 arttı
İŞ-YAŞAM

İSTANBUL'DA PERAKENDE FİYATLAR ARTIŞA GEÇTİ!
LPG'ye 16 kuruş zam yapıldı
İŞ-YAŞAM

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! ZAM GELDİ
A-101 hisse satışına hazırlanıyor
İŞ-YAŞAM

DEV MARKET ZİNCİRİ HİSSE SATIŞINA HAZIRLANIYOR!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar birer mankurt
İŞ-YAŞAM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: F KLAVYE KULLANILMASI İÇİN...
Ocak ayı ihracat rakamları yüzde 15 arttı
İŞ-YAŞAM

EKONOMİDEN İYİ HABER!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme