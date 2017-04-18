İŞ-YAŞAM
18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Mozambik,
İŞ-YAŞAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mozambik ziyareti meyvelerini vermeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke ilişkilerini geliştirmek adına Ocak ayında Türkiye'den iş adamları ile Mozambik'e bir dizi ziyaretlerde bulundu. Mozambik'e yapmış olduğu ziyaret meyvelerini vermeye başladı

18 Nisan 2017 Salı, 15:30:01 Güncelleme: 15:33:43 HABERTURK.COM

İki ülke ilişkilerini geliştirmek adına Ocak ayında Türkiye'den iş adamları ile Mozambik'e bir dizi ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambikli işadamları ile Türk işadamlarının beraber iş yapmalarını önermişti.

Cumhurbaşkanının ziyaretinden önce bölgede çeşitli inşaat çalışmalar yürüten Akay İnşaat, Maputa Belediyesi'nin bedelsiz tahsis ettiği arsa üzerine her yıl bin konut olmak üzere toplamda 5 bin konut için vardıkları anlaşmayı imzaladılar.

ZİYARETTEN SONRA BAKIŞ AÇIŞI DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanının bölgeye olan ziyaretinden önce de projeleri olduğunu belirten Akay İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Olgun, "Ziyaretten sonra karşılıklı güven duygusu daha da pekişti. Bu işbirliğinin devamı niteliğinde olan, aynı zamanda da var olan ilişkimizi güçlendirecek olan Maputo Toplu Konut Birliği'nin kurulmasına yönelik sözleşmeyi iki tarafın heyetler arasında yaptığı görüşmelerin sonucunda imza aşamasına geldi. Projenin sağlam temeller üzerinde ilerlemesi Türklerin burada yarattığı algı açısından önem arz etmektedir" dedi

1 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ

Mozambik’in başkenti Maputo’da 2018 yılından başlayarak her yıl bin konut, 5 yılda 5 bin konut üretmek için sözleşmeyi imzaladıklarını belirten Ertan Olgun, "Beş yıllık süreçte inşaatın tüm malzemesi ülkemizden ihraç edilecektir. 5 yılda ülkemize toplamda 1 milyar dolarlık döviz girişi sağlanmasının önü tamamen açılmıştır. Firmamızın da içerisinde bulunduğu yarı kamu yarı özel Toplu Konut Birliği, gerçekleştirilecek inşaatın denetimini yapacak, aynı zamanda oluşturulan fonun amacına uygun ve doğru olarak kullanılmasından sorumlu olacaktır. Bizim yapmış olduğumuz projenin en kritik tarafı ise Türk işadamlarının bölgeye olan bakış açısının değişecek olmasıdır. Ben inanıyorum ki bu projeden sonra birçok inşaat firması bölgede proje gerçekleştirmeye başlayacaklardır. 2017 yılının son çeyreğinde atacağımız bu projenin temeli, ülkemize ve Maputo halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu projede özel bir yeri olduğuna vurgu yapan Ertan Olgun, "İnşaat sektörü ile bütün buluşmalarında Afrika'yı işaret eden Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Bizlerin bakış açısını değiştirdi. Ancak yinede projeye başlamadan önce güvenlik, işçilik ve malzeme gibi kaygılarımız vardı. Bütün bu kaygılarımızı gidermek için zamanının büyük bir kısmını bizimle harcayan, bu projenin önemini kavramış bürokratlarımıza da özel bir teşekkürü borç bilirim. Bu proje onların sayesinde bu aşamalara geldi. Maputo Büyükelçimiz Zeynep Kızıltan’a ve Maputo Ticaret Ateşemiz Ahmet Mahir Yener'e projemize gösterdikleri özel ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ederim" dedi

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Avrupa mutfağının vazgeçilmezi beyaz kum midyesi Türkiye'den gönderiliyor
İŞ-YAŞAM

Avrupalıların 'cik cik'leri Türkiye'den

THY uçuş rakamlarını açıkladı
İŞ-YAŞAM

Yolcu sayısı düştü doluluk oranı arttı
Karekodlu çek sayısı 5,5 milyonu geçti
İŞ-YAŞAM

Ocak ayından itibaren sayısı 5.5 milyonu geçti
Ekolojik pazar, ev hanımlarının gelir kapısı oldu
İŞ-YAŞAM

Hobi olarak başladılar, para kazandılar
Uçuş ekiplerinin pasaportlarına damga zorunluluğu kaldırıldı
İŞ-YAŞAM

Pasaportlarda yeni dönem
Tekin Acar, Fransız Sephora Kozmetik'e satılıyor
İŞ-YAŞAM

38 yıllık Türk devi Fransızlara satılıyor
Arı kovanının şeklini değiştirince üretim iki katına çıktı
İŞ-YAŞAM

ÜRETİMİNİ YÜZDE 100 ARTIRDI
Al Aboud Holding, Burdur Güneş Enerjisi Santrali'ni satın aldı
İŞ-YAŞAM

BİR GÜNDE İKİNCİ YABANCI SATIŞI DA GELDİ
Boeing işten çıkarmalara devam edecek
İŞ-YAŞAM

YÜZLERCE KİŞİ İŞSİZ KALACAK!
Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK İÇİN EN İYİ ŞEHİRLERİ
Fitch Ratings referandum sonrası önemli açıklamalarda bulundu
İŞ-YAŞAM

REFERANDUM SONRASI İLK AÇIKLAMA
Türk milyarderlerin yaşları
İŞ-YAŞAM

TÜRK MİLYARDERLERİN YAŞLARI
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme