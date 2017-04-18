Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mozambik ziyareti meyvelerini vermeye başladı

İki ülke ilişkilerini geliştirmek adına Ocak ayında Türkiye'den iş adamları ile Mozambik'e bir dizi ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambikli işadamları ile Türk işadamlarının beraber iş yapmalarını önermişti.



Cumhurbaşkanının ziyaretinden önce bölgede çeşitli inşaat çalışmalar yürüten Akay İnşaat, Maputa Belediyesi'nin bedelsiz tahsis ettiği arsa üzerine her yıl bin konut olmak üzere toplamda 5 bin konut için vardıkları anlaşmayı imzaladılar.



ZİYARETTEN SONRA BAKIŞ AÇIŞI DEĞİŞTİ



Cumhurbaşkanının bölgeye olan ziyaretinden önce de projeleri olduğunu belirten Akay İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Olgun, "Ziyaretten sonra karşılıklı güven duygusu daha da pekişti. Bu işbirliğinin devamı niteliğinde olan, aynı zamanda da var olan ilişkimizi güçlendirecek olan Maputo Toplu Konut Birliği'nin kurulmasına yönelik sözleşmeyi iki tarafın heyetler arasında yaptığı görüşmelerin sonucunda imza aşamasına geldi. Projenin sağlam temeller üzerinde ilerlemesi Türklerin burada yarattığı algı açısından önem arz etmektedir" dedi

1 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ



Mozambik’in başkenti Maputo’da 2018 yılından başlayarak her yıl bin konut, 5 yılda 5 bin konut üretmek için sözleşmeyi imzaladıklarını belirten Ertan Olgun, "Beş yıllık süreçte inşaatın tüm malzemesi ülkemizden ihraç edilecektir. 5 yılda ülkemize toplamda 1 milyar dolarlık döviz girişi sağlanmasının önü tamamen açılmıştır. Firmamızın da içerisinde bulunduğu yarı kamu yarı özel Toplu Konut Birliği, gerçekleştirilecek inşaatın denetimini yapacak, aynı zamanda oluşturulan fonun amacına uygun ve doğru olarak kullanılmasından sorumlu olacaktır. Bizim yapmış olduğumuz projenin en kritik tarafı ise Türk işadamlarının bölgeye olan bakış açısının değişecek olmasıdır. Ben inanıyorum ki bu projeden sonra birçok inşaat firması bölgede proje gerçekleştirmeye başlayacaklardır. 2017 yılının son çeyreğinde atacağımız bu projenin temeli, ülkemize ve Maputo halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR EDİYORUM



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu projede özel bir yeri olduğuna vurgu yapan Ertan Olgun, "İnşaat sektörü ile bütün buluşmalarında Afrika'yı işaret eden Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Bizlerin bakış açısını değiştirdi. Ancak yinede projeye başlamadan önce güvenlik, işçilik ve malzeme gibi kaygılarımız vardı. Bütün bu kaygılarımızı gidermek için zamanının büyük bir kısmını bizimle harcayan, bu projenin önemini kavramış bürokratlarımıza da özel bir teşekkürü borç bilirim. Bu proje onların sayesinde bu aşamalara geldi. Maputo Büyükelçimiz Zeynep Kızıltan’a ve Maputo Ticaret Ateşemiz Ahmet Mahir Yener'e projemize gösterdikleri özel ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ederim" dedi