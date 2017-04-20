Hangi yiyecek Türkiye'ye hangi ülkeden geliyor?

“Yerli malı yurdun malı her Türk onu kullanmalı” şiarından dünyanın malına döndük. Hükümet, çift haneyi gören enflasyon için art arda ithalat önlemlerini devreye alırken, ithalat kararı alınan ürünlerin fiyatındaki artış dikkat çekti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin “Biberden çektiğimiz kadar hiçbir şeyden çekmedik” dediği biber için harekete geçilirken, kırmızıbiberin market fiyatı 13 lirayı aştı.

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre Türkiye, çok fazla ithalat yapmadığı kırmızıbiber için KKTC’nin kapısını çalabilir. Kuru fasulyenin üretici ve market fiyatı arasındaki fark ise yüzde 100 artış gösterdi. Kırgızistan’dan ithalat yapılması beklenen kuru fasulyenin kilosu 8 TL’nin üzerine çıktı. Gıda Komitesi, enflasyondaki artış için aldığı tedbirleri sıklaştırırken, kırmızı et, nohut ve arpada ithalat vergilerini sıfırlamıştı. Şimdi de kuru fasulye ile kırmızıbiber için ithalat kararnameleri hazırlandı.

Yüzde 11.3 enflasyon artışının gerçekleştiği 2016-2017 Mart döneminde, bazı tarım ürünlerindeki tüketici fiyat artışları yüzde 30’a yaklaştı. 2016-2017 Mart döneminde marulun tüketici fiyatı yüzde 28.49 artarken, havucun fiyatı da yüzde 22.9 arttı. 1 yıllık enflasyon artışının yüzde 8 olduğu 2015-2016 Temmuz döneminde ise karpuzda yüzde 75.7’ye varan tüketici fiyat artışı yaşandı. Aynı dönem aralığında, kavunda da yüzde 30.3 tüketici fiyat artışı gerçekleşti.

TÜRKİYE 3 YILDA 22.4 MİLYAR DOLARLIK TARIMSAL İTHALAT GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye 2014-2016 yıllarında 17.1 milyar dolarlık tarım ve hayvancılık ihracat yaparken, 22.4 milyar dolarlık da ithalat gerçekleştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2014’te 6 milyar dolar olan tarım ve hayvancılık ihracatı 2015’te 5.7 milyara, 2016’da 5.4 milyar dolara geriledi. İthalat ise aynı yıllarda sırasıyla 8.4 milyar, 7 milyar ve 6.9 milyar dolar oldu.

9 MİLYON DOLARLIK ET GELDİ

Türkiye, 2016’da 104 milyon dolarlık sığır cinsi kırmızı et ithal etti. Bunun 70 milyon dolarlık kısmı Bosna-Hersek’ten yapıldı. Yılbaşından itibaren 9 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Bu ithalat Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Brezilya gibi ülkelerden yapıldı.

KIRMIZI ET:

Hükümet bu yıl Et ve Süt Kurumu’na sıfır gümrükle yıl sonuna kadar 500 bin başlık canlı hayvan ithal etme yetkisi verdi. Şimdi de Bosna-Hersek ve AB’den karkas et ithal edilmesi için kararname çıkarılacağı öğrenildi. Dana eti fiyatı üreticide 28 TL olmasına karşın, market fiyatı 40 TL’yi aşıyor. Kuzuda ise 31 TL olan üretici fiyatı 47 TL’yi buluyor.

İŞTE ENFLASYONU DIZGINLEME PAKETINDEKI ÜRÜNLER:

NOHUT

Nohut fiyatı yılbaşında son bir yıl itibarıyla yüzde 55’e varan oranda artmıştı. Nohut fiyatı, üreticiden markete ulaşana kadar yüzde 138 artış gösterdi. Mart sonu itibarıyla nohutun market fiyatı 11.41 TL civarında. Geçen yıl yapılan 39 milyon dolarlık nohut ithalatının 15 milyonu Meksika’dan, 9 milyonu da Hindistan’dan gerçekleştirildi.

KIRMIZIBİBER:

Türkiye, kırmızıbiberde daha çok kendine yeten bir ülke olduğu için son birkaç yıl içinde ciddi ithalatta bulunmadı. Geçen yıl KKTC’den sadece bin dolarlık küçük bir miktar ithal edildi. Kırmızıbiberin hal fiyatı, 6 TL civarında olurken, market fiyatı ise 13 TL’yi buluyor.

KURU FASULYE:

Kuru fasulyenin üretici ve market fiyatı arasındaki fark yüzde 100 arttı. Üretici fiyatı yılbaşından beri 4.08 TL olan kuru fasulyenin kilogram fiyatı, markette 8.45 TL. Geçen yıl 22.8 milyon dolarlık kuru fasulye ithalatının 7 milyon doları Kırgızistan’dan, 6 milyon doları Arjantin’den yapıldı. Bu yıl Kırgızistan’dan ithalat yapılacak.

ARPA:

Doğrudan tüketiciyi etkilemese de arpa fiyatlarındaki artış üzerine hükümet, Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinden 100 bin tonluk ithalat için kuruma yetki verdi.