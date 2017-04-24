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24 NİSAN 2017
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borajet
İŞ-YAŞAM

Borajet uçuşlara ara veriyor

Yurtiçinde ve dışında 80 farklı noktaya hizmet veren Türkiye'nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi olan Borajet Havayolları, uçuşlarına ara verme kararı aldı.

24 Nisan 2017 Pazartesi, 09:16:25 Güncelleme: 09:36:15 HABERTURK.COM

Aralık ayında SBK Holding tarafından devralınan Borajet faaliyetlerine ara verme kararı aldı.

Borajet'ten bugün yapılan açıklamada, şirketin dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak İstanbul 3. Havalimanı'na çok daha güçlü olarak hizmet verme hazırlığını sürdürdüğü ifade edildi.

Borajet'in yeniden yapılanma çalışmaları neticesinde filosunda aktif olarak bulunan 10 adet uçağın 6'sının teknik arıza ve parça eksikliğinden dolayı uzun süredir yerde kaldığı belirtilen açıklamada, oluşan teknik sorunların giderilerek uçulabilir duruma gelmesinin uzun süre alacağı kaydedildi. Açıklamada, "müşteri mağduriyeti ve ticari itibar göz önüne alınarak filonun yenilenip yeni uçuş rotalarının ve planlamaların yapılması için uçuşlarına geçici bir süre ara vermiştir" denildi.

Öte yandan açıklamada satışı yapılan bilet bedellerinin ise iade edildiği belirtildi.

 

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YORUMLAR 5
  • Misafir 8 dakika önce
    samimiyetine inanıyorum. karar olumlu olmuş. bir gelsin pir gelsin döndüğünde :)
  • Misafir 13 dakika önce
    üzüldüm, çok severdik borajet'i
  • Misafir 25 dakika önce
    anladık biz onu uçuş kodu F
  • Misafir 30 dakika önce
    Çok severim bu firmayı da her yere uçmuyor.
  • Misafir 31 dakika önce
    kapattık diyor yani
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