Aralık ayında SBK Holding tarafından devralınan Borajet faaliyetlerine ara verme kararı aldı.

Borajet'ten bugün yapılan açıklamada, şirketin dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak İstanbul 3. Havalimanı'na çok daha güçlü olarak hizmet verme hazırlığını sürdürdüğü ifade edildi.

Borajet'in yeniden yapılanma çalışmaları neticesinde filosunda aktif olarak bulunan 10 adet uçağın 6'sının teknik arıza ve parça eksikliğinden dolayı uzun süredir yerde kaldığı belirtilen açıklamada, oluşan teknik sorunların giderilerek uçulabilir duruma gelmesinin uzun süre alacağı kaydedildi. Açıklamada, "müşteri mağduriyeti ve ticari itibar göz önüne alınarak filonun yenilenip yeni uçuş rotalarının ve planlamaların yapılması için uçuşlarına geçici bir süre ara vermiştir" denildi.

Öte yandan açıklamada satışı yapılan bilet bedellerinin ise iade edildiği belirtildi.