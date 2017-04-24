Aralık ayında SBK Holding tarafından devralınan Borajet faaliyetlerine ara verme kararı aldı.
Borajet'ten bugün yapılan açıklamada, şirketin dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak İstanbul 3. Havalimanı'na çok daha güçlü olarak hizmet verme hazırlığını sürdürdüğü ifade edildi.
Borajet'in yeniden yapılanma çalışmaları neticesinde filosunda aktif olarak bulunan 10 adet uçağın 6'sının teknik arıza ve parça eksikliğinden dolayı uzun süredir yerde kaldığı belirtilen açıklamada, oluşan teknik sorunların giderilerek uçulabilir duruma gelmesinin uzun süre alacağı kaydedildi. Açıklamada, "müşteri mağduriyeti ve ticari itibar göz önüne alınarak filonun yenilenip yeni uçuş rotalarının ve planlamaların yapılması için uçuşlarına geçici bir süre ara vermiştir" denildi.
Öte yandan açıklamada satışı yapılan bilet bedellerinin ise iade edildiği belirtildi.
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Misafir 8 dakika öncesamimiyetine inanıyorum. karar olumlu olmuş. bir gelsin pir gelsin döndüğünde :)00
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Misafir 13 dakika önceüzüldüm, çok severdik borajet'i00
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Misafir 25 dakika önceanladık biz onu uçuş kodu F00
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Misafir 30 dakika önceÇok severim bu firmayı da her yere uçmuyor.00
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Misafir 31 dakika öncekapattık diyor yani00