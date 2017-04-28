Litvanyalı dolandırıcı Google ve Facebook'un 100 bin dolarını çaldı

haberturk.com'un derlediği habere göre, Evaldas Rimasauskas isimli 48 yaşındaki Litvanyalı, dolandırıcılık yaparak iki büyük ABD şirketinden 100 milyon dolar tutarında para transferi yaptığı suçlamasıyla Litvanyalı otoritelerce tutuklandı. Geçen ay ortaya çıkan olayda, iki şirketin ismi açıklanmamıştı.

Fortune dergisi, dolandırılan şirketlerin Google ve Facebook olduğunu açıklarken iki şirket de olayı doğruladı. Google’dan yapılan açıklamada, olayın kısa sürede fark edildiği ve yetkililere bildirildiği kaydedildi. Facebook sözcüsü ise, çalınan paranın büyük bölümünün geri alındığını belirtti ancak dolandırıcılık sonucu yaşanan maddi kayıpla ilgili açıklama yapmadı.

NASIL DOLANDIRDI?

İddiaya köye Rimasauskas kendisini, Asya'daki yasal bilgisayar donanımları üreten şirketin yetkilisi olarak kurduğu tezgâhla dolandırıcılığı gerçekleştirdi. Söz konusu üreticiyle düzenli olarak çalışan firmaların üst düzey yöneticilerine e-mail göndererek para istedi.

Evaldas Rimasauskas

Amerikan firmaları da email içerisinde yer alan talimatları adım adım izleyerek Litvanya, Letonya, Güney Kıbrıs, Slovakya, Macaristan ve Hong Kong'da bulunan banka hesaplarına on milyonlarca dolar para gönderdi.

ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı New York Güney Bölgesi Savcılığı da suç duyurusunda bulunarak, elektronik dolandırıcılık, para aklama, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı iddiasıyla Litvanyalı hakkında 20 yıllık hapis isteminde bulundu. Rimasauskas suçlu bulunursa, yatması gereken süre en az 2 yıl. Sonrasında şartlı tahliye yolu açık.

FBI verilerine göre, 2013 yılından bu yana elektronik posta yoluyla tezgâhlanan dolandırıcılık girişimlerine ilişkin 22.143 şikâyet alındı. Talep edilen toplam para miktarı ise 3.1 milyar $ oldu.