Renault Bursa Fabrikası'nda üretim başladı

Fransız otomobil üreticisi Renault'un siber saldırıya hedef olması nedeniyle Bursa Fabrikası'nda cumartesi günü tedbir amaçlı durdurulan üretim, bu sabah itibarıyla tekrar başladı.

Renault Bursa Fabrikası'ndan alınan bilgiye göre, dünya genelinde etkili olan zararlı yazılım "WanaCrypt0r 2.0 Saldırısı"na hedef olunması nedeniyle Renault'un çok sayıda fabrikasında olduğu gibi Bursa Fabrikası'nda da cumartesi günü üretim durduruldu.

Cumartesi günü tedbir amaçlı durdurulduğunu, pazar günü ise normalde üretimin yapılmadığını belirten yetkililer, bugün sabah itibarıyla üretime tekrar başlandığını bildirdi.

Uzman ekiplerin çalışmaları sonucu durumun kontrol altına alındığını ifade eden yetkililer, bu konuya ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyledi.