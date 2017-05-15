siber saldırı
TEKNOLOJİ

Microsoft'tan tüm devletlere çağrı

NSA'nın bulduğu açıkların yarattığı güvenlik skandalı sonrasında, Microsoft önemli bir çağrı yaptı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 08:50:38 Güncelleme: 09:10:08

Microsoft Başkan Yardımcısı ve Üst Düzey Hukuk Yöneticisi Brad Smith, WannaCry virüsünün yarattığı dünya çapındaki siber saldırı sonrasında, şirket adına bir açıklama yaptı.

Smith, açıklamada "Devletler eliyle ortaya çıkartılan sistem açıkları sızdırılabiliyor ve bu da, geniş çaplı zarar verebiliyor. ABD ordusunun Tomahawk füzelerinin bir kısmını çaldırsa, bundan farksız bir senaryo olurdu" dedi.

'DİJİTAL CENEVRE KONVANSİYONU' ÇAĞRISI

Açıklama, "Şubatta, 'Dijital Cenevre Konvansiyonu' denebilecek bir toplantı çağrısı yaptık, burada sistem açıklarını bir yerde toplamak, satmak ya da bunlardan faydalanmak yerine, bunları üreticilere bildirecek yeni bir devlet sistemi olması gerektiğini konuşmak istedik" ibaresi de yer aldı.

NSA'nın sistem açıklarıyla ABD vatandaşlarının yanı sıra, dünya liderlerini dinlediği de ortaya çıkmıştı ve dünya genelinde büyük yankı yaratmıştı.

TRUMP'IN NASIL YAKLAŞACAĞI MEÇHUL

Obama döneminde, ABD'de Açık Eşitliği Süreci (VEP) başlatılarak, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) gibi kurumların açıkları üretciilere bildirme gerekliliği getirilmişti. Ayrıca bu açıkları neden gizli tuttuklarını da şirketlere bildireceklerdi.

Saydam bir yaklaşım sağlayan VEP konusunda kurumların ne kadar dürüst olduğu ve Trump yönetiminde bu uygulamanın sürüp sürmeyeceği ise belirsiz.

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