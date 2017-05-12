İngiltere siber saldırı
TEKNOLOJİ

Dünyayı saran siber saldırıdan nasıl korunursunuz?

İngiltere’deki sağlık sisteminden başlayan ve şimdiden farklı ülkelere ve 50 bin bilgisayardan fazlasına yayılan saldırının çaresi bulundu

12 Mayıs 2017 Cuma, 22:02:22 Güncelleme: 23:29:52 HABERTURK.COM

Güvenlik yazılımı şirketi Avast’ın bildirdiğine göre bu sabah Türkiye saatiyle 9’da başlayan saldırı, zararlı yazılımın hızla yayılması sonucunda, saatler içerisinde 57 binden fazla bilgisayarı etkiledi.

Şu anda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 74 ülkeye yayıldığı bilinen zararlı yazılım, WanaCrypt0r 2.0 adını taşıyor ve İngiltere’deki Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) yanı sıra, İspanya’nın en büyük telekomünikasyon şirketi olan Telefonica’yı da etkiledi.



RUSYA'DAKİ POLİS TERMİNALİNDEKİ BİLGİSAYARLAR DA ETKİLENDİ

Rusya İçişleri Bakanlığı, polis terminalindeki bilgisayarların zararlı yazılımdan etkilendiğini teyit etti. Rusya'nın en büyük telefon operatörlerinden Megafon da yazılımın kurbanlarından.



İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İngiltere Başbakanı Theresa May, hastane sistemine yönelik saldırının dünya çapındaki saldırının parçası olduğunu resmen açıkladı.

NSA’NIN GELİŞTİRDİĞİ BİR AÇIKTAN KAYNAKLANIYOR

New York Times’ta konu hakkındaki bir yazıda, zararlı yazılımın ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından bulunan ve geliştirilen bir sistem açığını kullandığını iddia ediliyor.

Fidye yazılımı, doktorların BBC ile paylaştığı ekran görüntüsünden Windows’ta son yıllarda görülen fidye yazılımlarını andırıyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu yazılımlar, sisteme sessizce sızdıktan sonra tüm verileri şifreliyor ve şifre anahtarını başka bir sunucuya kayıt ettikten sonra uyarı veriyor. Belirli bir miktar Bitcoin, istenen hesaba gönderilmezse, şifreli verilerin anahtarının sunucudan da silineceği söylenerek, kullanıcıya süre veriliyor.

WanaCrypt0r 2.0’ın şubattaki ilk sürümün güncel hâli olduğu düşünülüyor ve virüs bu kez, 300 dolar karşılığında Bitcoin talep ediyor.

BİLGİSAYARINIZI NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?

Güvenlik uzmanı Ryan Naraine’in bir tweet’i saldırının güncel olmayan sistemlerde etkili olduğunu ortaya çıkardı. Microsoft’un 14 Mart’ta yayımladığı MS17-010 yaması, saldırının olmasını önlerken, Kaspersky’nin SystemWatcher (Sistem İzleme) bileşeninin de saldırıları gerçek zamanlı olarak önlediğini ortaya çıkardı.

Siber saldırılardan sürekli korunmak için Windows sisteminizi, anti virüs yazılımınızı güncelleyin ve sisteminizi sık sık taratmayı ihmâl etmeyin.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 42 dakika önce
    bu saldırı , virüs programı ve microsoft için çıkmış gibi :)
  • Misafir 54 dakika önce
    bu virüs dosya uzantısını değiştiriyor resimleri pdf excel gibi formatları açmamıyorsunuz
  • Misafir 55 dakika önce
    bilmediğiniz meilleri açmayın yeter
  • Misafir 57 dakika önce
    pro hitmen 2 kullanın bu mail ile farkına varmadan pc yerleşiyor her maili açmayın aman dikkat nunlar benden 800 tl istediler vermedim bitcoins nasıl alınır onları araştırdım
  • Misafir 1 saat önce
    microsoft yazılımı satın almaya zormalamak için yaptığı bir oyun virüsü de kendı sunmustur piyasaya
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