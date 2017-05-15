İngiltere, siber saldırı
İŞ-YAŞAM

Bugün etkileri daha büyük olabilir

İngiltere’deki sağlık sisteminden başlayan ve 150 ülkede yaklaşık 60 bin bilgisayara yayılan WanaCrypt0r 2.0 siber saldırısı ile ilgili korkutan bir açıklama yapıldı

14 Mayıs 2017 Pazar, 13:19:47 Güncelleme: 15 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:17:09 HABERTURK.COM

Endonezya Hükümeti, pazartesi günü işyerlerinin açılması ile birlikte global siber saldırının etkilerinin daha büyük bir şekilde ortaya çıkabileceğini açıkladı. Avrupa Polis Ofisi Europol Direktörü Rob Wainwright da bu sabah için olası bir saldırı endişesi yaşadıklarını söyledi. 

Cuma sabah saatlerinde başlayan ve saatler ilerledikçe yayılan virüs saldırısının şimdiye kadar 150 ülkeyi etkilediği tahmin ediliyor. İngiltere’deki Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), İspanya’nın en büyük telekomünikasyon şirketi Telefonica, Fransız Renault ve Rusya İçişleri Bakanlığı gibi çok önemli kurumları ve dev firmaları vuran siber saldırının etkilerinin pazartesi günü itibariyle artmasından endişe ediliyor.

'BUGÜN'E DİKKAT!

Neredeyse tüm dünyayı etkileyen saldırının Endonzeya'yı çok kötü vurmadığı tahmin edilse de İletişim ve Enformasyon Bakanı Rudiantara'dan önemli bir açıklama geldi.

Yeni hafta ile ilgili endişelerini dile getiren Bakan, "Pazartesi günü ofisler açıldığında neler olacağı çok önemli. Lütfen dikkatli olun ve virüs saldırısına karşı engelleyici önlemleri alın" dedi.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki Dharmais Hastanesi de siber saldırıdan etkilendi

Siber korsanlar bilgisayarlara kötü amaçlı yazılım ekli e-postalarla sızıyorlar. Kurbanlarından verileri kurtarmak için ise 300-600 dolar arasında değişen rakamlarda para talep ediyorlar.

İNGİLTERE DE ENDİŞELİ

Avrupa Polis Ofisi Europol Direktörü Rob Wainwright da dünyanın artan bir tehditle karşı karşıya kaldığını ve yarın sabah için olası bir saldırı endişesi yaşadıklarını söyledi.

İngiliz kanalına konuşan Wainwright, gerçekleştirilen son siber saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Dünyanın artan bir tehditle karşı karşıya kaldığını ifade eden Wainwright, bu sabah gerçekleştirilebilecek olası saldırı endişesi yaşadıklarını ifade etti.

Bu tür saldırıların giderek artabileceği endişesinde olduklarını ifade eden Europol Direktörü, "Artan bir tehditle karşı karşıyayız. Siber saldırılara karşı her yıl 200 küresel işlem gerçekleştiriyoruz. Ancak, daha önce böyle bir şeyle karşı karşıya kalmamıştık. Son hesaplara göre 150 ülkeden 200 binden fazla kurban var. Bu kullanıcılar arasında iş adamları da yer alıyor. Daha önce böyle bir şey görülmemişti" dedi.

Siber saldırıda kullanılan yazılım kendine has bir yazılım olduğu ifade edilirken, Wainwright şu ana kadar saldırıya uğrayan kullanıcılardan çeşitli ödemelerin yapıldığını da sözlerine ekledi. Eurpoli direktörü, saldırının sorumlularına yönelik incelemenin FBI ile birlikte yürütüldüğünü dile getirdi.

 

                                 SALDIRILARDAN NASIL KORUNMALIYIZ?
İşletim sistemi olarak Windows 10 sürümünü kullananlar en son güncellemeyi yüklemeli.
Saldırılardan en çok etkilenen Windows XP işletim sistemini kullananlarda saldırılar sonrası yayımlanan özel güvenlik yamasını yüklemeli.
Bilgisayarında antivirüs kullanmayan varsa hemen güçlü bir yazılım edinmeli.
Bilgisayarında antivirüs yazılımı olanlar ise bu yazılımın en son güncellemesini yüklediğinden emin olmalı.
Bunun için yazılımın internet sitesine giderek kontrol etmek yeterli olur.
En önemli konu ise: Asla nereden geldiğini bilmediğiniz mailleri açmayınız!


İNGİLTERE 50 MİLYON POUND HARCADI

Öte yandan siber saldırının en çok etkilediği ülkelerden biri olan ve sağlık sisteminin çöktüğü İngiltere, Ulusal Sağlık Servisi'nin bilgisayar sistemlerini geliştirmek için 50 milyon pound harcadı.

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, BBC'ye yaptığı açıklamada, siber saldırıların İngiltere için en büyük üç tehditten biri olduğunu ifade ederek, bunlara karşı 1.9 milyar poundluk bir bütçeleri olduğunu, 50 milyon poundluk kısmının ise son saldırı nedeniyle Ulusal Sağlık Sistemi için harcandığını söyledi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 11 saat önce
    Bu virus milro softun işi dosya şifreleme programini kaldırmak elinde ve ses cıkmıyor nedennnn bu caplı buyuk bi organizasyonu kim planlaya bilirki
  • Misafir 14 saat önce
    Bankamatikler yarin para verecekmi
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