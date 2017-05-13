Renault'un bazı fabrikalarında siber saldırı sonrası üretim durdu

Fransız otomobil üreticisi Renault, 100’e yakın ülkeyi etkileyen siber saldırıların bilgisayar sistemlerinde ciddi sorunlara yol açtığını duyurdu. Şirket sözcüsü, sistemdeki sorunu gidermeye çalıştıklarını ve bazı fabrikalarda üretimi durduklarını belirtti.
Renault sözcüsü, “Bilgisayar sistemindeki sorun giderilinceye dek bazı bölgelerde sanayi üretimini durdurmak dahil çeşitli önlemler aldık” dedi. Yetkili, hangi fabrikalarda üretimin durdurulduğunu açıklamadı.
Paris Savcılığı da, Renault ve adı açıklanmayan diğer şirketleri etkileyen siber saldırılarla ilgili soruşturma başlattı.
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