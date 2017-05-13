siber saldırı, Renault
OTOMOBİL

Renault'un bazı fabrikalarında siber saldırı sonrası üretim durdu

Avrupa’nın en büyük otomotiv şirketlerinden Fransız Renault’nun bazı fabrikalarında, 100’e yakın ülkeyi etkileyen siber saldırı nedeniyle üretim durduruldu. Renault, siber saldırıdan etkilendiğini açıklayan en büyük şirketlerden biri oldu

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:33:31 Güncelleme: 15:45:02 HABERTURK.COM

Fransız otomobil üreticisi Renault, 100’e yakın ülkeyi etkileyen siber saldırıların bilgisayar sistemlerinde ciddi sorunlara yol açtığını duyurdu. Şirket sözcüsü, sistemdeki sorunu gidermeye çalıştıklarını ve bazı fabrikalarda üretimi durduklarını belirtti.

Renault sözcüsü, “Bilgisayar sistemindeki sorun giderilinceye dek bazı bölgelerde sanayi üretimini durdurmak dahil çeşitli önlemler aldık” dedi. Yetkili, hangi fabrikalarda üretimin durdurulduğunu açıklamadı.

Paris Savcılığı da, Renault ve adı açıklanmayan diğer şirketleri etkileyen siber saldırılarla ilgili soruşturma başlattı.

 

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