Eksposhoes 2017 Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı, Has oda ayakkabısı
İŞ-YAŞAM

'Has Oda' ayakkabısı yeniden tasarlanıp görücüye çıktı

Altın pullar ve özel taşlarla kaplı özel yapım 45 bin lira değerindeki bir 'Has Oda' ayakkabısı, ayakkabı fuarında görücüye çıktı. Osmanlı döneminde has odaya girerken giyilen ayakkabıdan esinlenilerek tasarlanan ayakkabının bir Rus işadamı tarafından satın alındığı öğrenildi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:05:51 Güncelleme: 14:59:19 İHA

İHA'nın haberine göre, ayakkabı sektörünü İstanbul'da buluşturan 'Eksposhoes 2017 Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı' Pullman Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Türkiye'den 120 firmanın ürünlerini sergilediği fuara 57 ülkeden 300 yabancı firma ve 1200 misafir katılıyor. 25 Mayıs'a kadar açık olan fuarda açılışa özel tasarlanan yapımında altın pullar ve özel değerli taşların kullandığı 45 bin liralık bir çift erkek ayakkabısı tanıtıldı.

Ayakkabının esin kaynağı Osmanlı döneminde Sultan'a yakın kişilerin Has Oda'da giydiği bir ayakkabı oldu. Hem tarihi bir anlam taşıyan hem de üzerinde barındırdığı altın ve değerli taşlardan dolayı ayakkabı fuarın gözdesi oldu.

HAS ODA AYAKKABISI, RUS İŞADAMINA SATILDI

Ayakkabıyla ilgili açıklama yapan EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, ayakkabının özel olarak üretildiğini belirtti.

Demir, "Bu ayakkabıyı tasarlarken ayakkabı sektöründeki ustalarımızın geldiği noktayı göstermek açısından çok önemliydi. Tasarımda üzerinde görülen altın simler ve altın pullarla yapıldı. Biraz olsun tarihe değinelim dedik tasarımda. Osmanlı döneminde, Has Oda'da sultana yakın kişilerin Has Oda'ya girerken giydikleri bir ayakkabı. Bu tasarımı da sağolsun ustalarımız bu sene yaptılar. Ayakkabımız çok ilgi gördü ve bir Rus işadamı koleksiyonunda saklamak için 45 bin lira vererek satın aldı" ifadelerini kullandı.

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