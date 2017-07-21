Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan komisyonun fındık toplama tarihlerini tespit için 19 Temmuz'da toplantı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Trabzon'da fındık toplama başlangıç tarihinin sahil kesimi için 6 Ağustos, orta kesim için 11 Ağustos, yüksek kesim için ise 19 Ağustos olarak belirlendiği bildirildi.

Fındık ihraç başlangıç tarihinin ise her kesimin hasat tarihlerinden bir hafta sonrası olarak tespit edildiği belirtildi.

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