Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çetin, bir yazılı açıklamada bulundu. Çetin yaptığı yazılı açıklamada Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı göreve başlamasından dolayı tebrik etti.



Zeytin ve zeytinyağı sektörünün çözüm bekleyen sorunları olduğunu bildiren Çetin, şunları kaydetti:



"Zeytin dostları olarak, Sayın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımızdan beklentilerimiz gerçekten yüksek. Zeytinyağının yanı sıra sofralık zeytine de prim verilmesini yıllardır yüksek sesle talep ediyoruz. Sadece sofralık zeytine prim değil, zeytinyağına verilen desteğin artırılması, Bakanlık olarak rekolte tahmini çalışmalarını devletimizin üstlenmesi, son 10 yılda 7 defa gündeme gelen Zeytincilik Kanunu’nda değişiklik öngören tasarıların bir daha gündeme getirilmemesi hususunda sektöre güven verilmesini istiyoruz"

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