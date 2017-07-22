zeytin ve zeytinyağı
İŞ-YAŞAM

Zeytin dostları, Zeytincilik Kanunu'nun değiştirilmemesini talep ediyor

Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çetin, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan sofralık zeytine de prim verilmesini ve Zeytincilik Kanunu'nun değiştirilmemesi yönünde güven duymak verilmesini istediklerini açıkladı

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 15:58:09 Güncelleme: 17:22:37 AA

Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çetin, bir yazılı açıklamada bulundu. Çetin yaptığı yazılı açıklamada Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı göreve başlamasından dolayı tebrik etti.

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün çözüm bekleyen sorunları olduğunu bildiren Çetin, şunları kaydetti:

"Zeytin dostları olarak, Sayın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımızdan beklentilerimiz gerçekten yüksek. Zeytinyağının yanı sıra sofralık zeytine de prim verilmesini yıllardır yüksek sesle talep ediyoruz. Sadece sofralık zeytine prim değil, zeytinyağına verilen desteğin artırılması, Bakanlık olarak rekolte tahmini çalışmalarını devletimizin üstlenmesi, son 10 yılda 7 defa gündeme gelen Zeytincilik Kanunu’nda değişiklik öngören tasarıların bir daha gündeme getirilmemesi hususunda sektöre güven verilmesini istiyoruz"

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